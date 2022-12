Sara Maldonado reconoce haber sido víctima de violencia en el pasado

Sara Maldonado reveló haber sido víctima de violencia. Foto: Instagram

Sara Maldonado está convencida de que todas las mujeres de México y del mundo han experimentado algún tipo de violencia y que ahora, que hay un tipo de despertar con todos los movimientos y la información que se ha surgido en torno a este tema, se ha dado cuenta que hay muchas cosas que no creía que eran violencia pues las había normalizado, a pesar de sentirse incómoda con algunas circunstancias, se aguantó por no ser catalogada como histérica, hormonal o que estaba loca.

La actriz que participó en la nueva temporada de “Mujeres Asesinas” habló sobre este tema con UnoTV.com y aseguró que es importante entender y detectar las primeras “banderas rojas” que pueden surgir en una relación, ya que podrían ayudar a otras mujeres a no caer en situaciones peligrosas.

“Creo que todas las mujeres hemos vivido violencia, desde que en la calle te gritan o se te quedan viendo, te puedo decir que en varios momentos me he sentido incómoda y que he sido víctima de violencia de algún tipo”. Sara Maldonado.

El capítulo que protagoniza Sara Maldonado en la serie de ViX+ se llama “La condena” y es sobre la celotipia: “Mi personaje es Alejandra una mujer que empieza a vivir situaciones de control y de celos con su pareja (…), es importante sensibilizarnos sobre las cosas que nos incomodan en una relación”.

¿De qué trata el capítulo de Sara Maldonado?

“La condena” se estrenará el 23 de diciembre en la plataforma; cuenta la historia de Alejandra, una joven mujer independiente y trabajadora, que se enamora de Fermín, un apasionado ebanista con quien decide posteriormente casarse. La pareja del personaje que interpreta Maldonado, buscará ser el protector y proveedor a cualquier costa de Alejandra, quien finalmente descubrirá que se trata de un hombre controlador y celoso.

“Mujeres Asesinas” es una serie que está inspirada en sucesos de la vida real, presenta historias de mujeres que no tuvieron vidas sencillas, serenas ni felices. Enfrentaron parejas violentas, padres o madres manipuladores y jefes hostiles, además de situaciones humillantes. Todas trataron sin éxito de mejorar su vida. Sin recursos ni ayuda psicológica, llegaron a su límite, la cárcel o la muerte.

Sara Maldonado aseguró durante la entrevista que ella no es una mujer celosa, que en su pasado lo fue, pero que ahora a sus 42 años de edad siente que nadie le puede quitar nada a alguien.

“No soy celosa, creo que en algún punto cuando era joven pude haberlos sentido, pero ahora a mis 42 años no soy, cuando he sentido que me pueden robar o quitar algo, tengo la sensación de que si esa persona va a estar mejor en otro lugar y yo igual, mejor que se vaya”, añadió la actriz mexicana.