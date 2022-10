Sarah Brightman ya no hará viaje a la luna, canceló por duro entrenamiento

Sarah Brightman está en México. Foto: Claudia Lando

Sarah Brightman está de visita en México donde ofrecerá cuatro conciertos en diferentes ciudades; en conferencia de prensa a la que acudió UnoTv.com , la cantante reveló que aunque estaba muy entusiasmada con realizar un viaje a la luna e incluso fue de las primera famosas en comprar un boleto en 2012 para ir en una nave rusa, la cantante ya desistió del plan pues el entrenamiento fue muy duro.

“Pasé por el proceso de entrenamiento y capacitación para hacerlo, lo cual me permitió entender qué significa y cómo se siente salir, este entrenamiento representó muchos retos, me ayudó a entender quién soy y lo que puedo hacer, es algo que todos deberíamos tener”. Sarah Brightman.

Brightman, de 52 años, famosa por su papel en “El Fantasma de la Opera”, planeaba viajar en un cohete unos 400 kilómetros por encima de la Tierra hacia la Estación Espacial Internacional, convirtiéndose en una de las primeras turistas espaciales.

Brightman añadió que aunque no vay a realizar un viaje al espacio está muy contenta, pues ella ha podido conocer la estrellas de otra manera con su música.

Sarah Brightman quiere cantar en español, pero aún no está lista

Sarah Brightman ha cantado en inglés, español, francés, catalán, latín, alemán, italiano, japonés, hindi, mandarín, ruso y occitano, pero considera que su momento de hacerlo en español no ha llegado, pues aún no domina la pronunciación.

“Tomo muy en serio los idiomas porque son parte de la cultura de los países, una de las razones por las que no he hecho un disco en español es porque no me siento tan bien cantando en ese idioma, estoy trabajando en ello y platicando con productores de Sudamérica, me va a tomar más tiempo, pero tengan paciencia”.

La intérprete inglesa aseguró sentirse honrada de que su voz le genere paz a ciertas personas o enfermos: “me siento muy honrada de que el don que tengo sirva a otros”.

Estos son las fechas de los conciertos de Sarah Brightman: