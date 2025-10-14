Sasha Sokol acusa que Luis de Llano sigue sin cumplir sentencia por daño moral

GENERANDO AUDIO...

Sasha Sokol denunca incumplimiento de Luis de Llano. Foto: Cuartoscuro

La cantante Sasha Sokol reveló que el productor Luis de Llano no ha cumplido con la sentencia que lo obliga a pedir disculpas públicas y tomar un curso sobre abuso sexual.

En un reciente encuentro con los medios, Sasha Sokol confirmó que el productor Luis de Llano aún no ha cumplido con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esta sentencia es resultado de una demanda por daño moral derivada de la relación que mantuvieron cuando la cantante tenía apenas 14 años.

Tras el histórico fallo de la SCJN que dio la razón a Sasha Sokol en la demanda por daño moral contra el productor, se establecieron una serie de obligaciones que éste debía cumplir.

De acuerdo con la resolución, Luis de Llano está obligado a ofrecer una disculpa pública por el mismo medio donde habló sobre su relación con Sokol, pagar una indemnización económica, realizar un curso de sensibilización sobre abuso y abstenerse de hacer cualquier declaración o comentario sobre la cantante en cualquier medio.

Sin embargo, hasta el momento, el productor no ha cumplido con ninguna de estas disposiciones, situación que Sasha reiteró frente a los medios durante su más reciente encuentro en el aeropuerto de la Ciudad de México, al ser abordada, la cantante explicó:

“Pues tomando el curso que debe… ya bajó de la Suprema Corte al juzgado en donde se va a llevar a cabo la condena”.

Además, Sasha refutó los argumentos que intentan justificar la relación con de Llano, señalando:

“No es cierto que eran otros tiempos, no es cierto que estaba bien visto. Tan no estaba bien visto que hasta esta época a Luis o a mí nos preguntaban sobre esa relación. Si nos preguntaban sobre ella era porque era extraña, porque era rara, porque no era lo lógico”.

Por otro lado, la cantante expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas en el gremio artístico, destacando especialmente a Itatí Cantoral, quien la ha defendido públicamente y reconocido su valentía como mamá. También mencionó al productor Kiko Campos, quien admitió haber normalizado la relación entre ella y Luis de Llano.

“Estoy muy agradecida en particular con Itatí Cantoral por las menciones que ha hecho, porque se necesita valor para denunciar, para decir las cosas como son. Y ella en numerosas ocasiones lo ha hecho. Kiko Campos tuvo el valor de avergonzarse y de ofrecerme una disculpa”, señaló.

Sasha también reconoció el respaldo de sus compañeros de Timbiriche, quienes la han acompañado durante este proceso difícil:

“Han sido amorosos y solidarios conmigo porque somos una familia. Y a ellos también les tocó, en el sentido de que fueron llevados a normalizar algo que no era normal.”

Sasha Sokol gana un fallo histórico contra Luis de Llano por abuso sexual

El 25 de junio de este año, la SCJN dictaminó a favor de la cantante Sasha Sokol en su demanda por daño moral contra el productor Luis de Llano, derivada de la relación que mantuvieron cuando ella tenía apenas 14 años y él 39.

Sokol expresó en un mensaje de su cuenta de X que tras la decisión de la corte, el productor “deberá aceptar las consecuencias de sus actos”.

“Esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía del juicio civil para otras víctimas”, escribió la cantante.

La resolución, emitida en 2023, marcó un precedente en México al reconocer que las víctimas de delitos sexuales tienen derecho a reclamar una indemnización sin límite de tiempo, rompiendo así con las barreras legales que muchas veces impiden a las víctimas acceder a la justicia años después de los hechos.