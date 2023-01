“¿Qué se puede esperar?”: Sasha Sokol llora tras enterarse de que Luis de Llano se siente orgulloso de su nombre

Sasha Sokol, famosa que acusó, en marzo de 2022, a Luis de Llano por abuso cuando ella era menor de edad, lloró luego de enterarse de que el productor afirmó que está orgulloso de su nombre y su carrera, pese a la polémica que escaló a las instancias de justicia tras la denuncia de la famosa cantante.

En un encuentro con varios medios de comunicación, la exintegrante de Timbiriche se mostró bastante molesta y recordó que Luis de Llano sostuvo relaciones con ella cuando tenía sólo 14 años. Además, con voz entrecortada, la cantante destacó que es una mujer que levantó la voz.

“¿Qué se puede esperar de una persona que encama a una niña de 14 años? No tengo nada más que decir. Soy una mujer que levantó la voz, no es que yo lo considere o no”.

La cantante, que recibió apoyo de varias personalidades del medio, entre ellos, Benny Ibarra, sobrino de Luis de Llano, informó que la denuncia presentada contra el productor seguía su curso; sin embargo, hasta el momento no podía dar mayores detalles del estatus de la misma.

En el mismo encuentro con las cámaras, la famosa habló sobre Yordi Rosado y la entrevista que hizo el conductor a Luis de Llano, y destacó que no pidió que la entrevista se bajara, pues, dijo, es un “un ejemplo perfecto de impunidad”.

“Yordi siempre me ha tirado muy buena onda, es un cuate lindo, y le agradezco que haya reconocido… yo nunca critiqué que la entrevista sucediera porque me parece que ayudó, tampoco pedí que la bajaran, porque me parece que es un ejemplo perfecto de impunidad y de normalización, y creo que es importante que veamos esas cosas para que podamos cambiarlas”.

Finalmente, reiteró que al exconductor de Otro Rollo le faltó mostrar empatía con ella, como víctima de abuso; aunque reconoció que “estamos aprendiendo cómo tocar temas delicados”.

“Yo creo que todos estamos aprendiendo cómo tocar temas delicados; para mí no es nada fácil, no estoy acostumbrada a hacer esto, para la prensa tampoco lo es… desde mi punto de vista, hubiera sido mejor que Yordi hubiera dicho, cuando Luis le comentó lo que fuera, que Yordi hubiera dicho algo como ‘oye, ¿no te parece que Sasha era muy chiquita para andar contigo?’, ‘¿oye, no te parece que tú estabas en una posición de poder frente a Sasha que trabajaba contigo? Si él, sin juzgar a Luis, porque no es su papel, pero no normalizando la respuesta de Luis; me parece que hubiera sido más empático, en este caso, conmigo”.

Sasha Sokol.