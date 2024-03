“Que mi pasado no le pase a otra”: Sasha Sokol se pronuncia a 2 años de denunciar a Luis de Llano

Sasha Sokol denunció a Luis de Llano hace dos años. Foto: Cuartoscuro

A dos años de que Sasha Sokol denunciara a Luis De Llano por abuso, la cantante volvió a pronunciarse en redes en el marco del Día Internacional de la Mujer. Este 8 de marzo, conocido como 8M, la famosa afirmó que tras levantar la voz, el productor fue condenado.

Con una imagen en donde se ve la evolución de la integrante de Timbiriche, la famosa aseguró que desea que su pasado no lo viva ninguna otra mujer.

“Para que mi pasado no le pase a otra. Hoy, hace dos años, denuncié el abuso que sufrí sumándome a las voces de otras víctimas. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? He cambiado yo, porque finalmente cambió la forma en que entiendo lo que viví. Esto me dio la fuerza para poner una denuncia legal y mi agresor ha sido condenado ya por dos tribunales diferentes”.

Ver más

Además del cambio que tuvo personalmente, Sasha Sokol también explicó que el marco legal es parte de las cosas que, con su caso, ha tenido una transformación.

“También ha cambiado el marco legal: el 18 de octubre pasado se publicó el decreto que confirma la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores; significa que los abusadores podrán ser condenados penalmente sin importar cuánto tiempo haya pasado. Si el abuso cometido en mi contra se diera hoy, Luis de Llano podría enfrentar hasta 32 años de cárcel, una pena doble por haber tenido una relación de autoridad sobre mí”.

El caso de la cantante contra el productor

Fue en 2022 cuando, a través de redes sociales, Sasha Sokol acusó a Luis de Llano de abuso. Recordó la relación que el productor sostuvo con ella cuando aún era menor de edad. La cantante tenía 14 años y él, 39.

En ese momento, Sasha recordó a Luis de Llano como un hombre poderoso en la industria de la música, por lo que, dijo, tenía mucho miedo de terminarlo. La cantante afirmó que creía que su carrera podía verse afectada si daba por terminada la relación.

Después de las acusaciones de Sasha, Luis de Llano se ha defendido asegurando, incluso, que es víctima de “infames injurias”. Recientemente, se reportó que el productor buscaba promover una ley en favor de los hombres que, como él, sean señalados.

Aunque no sólo Luis y Sasha opinaron al respecto, pues, tras las declaraciones, varios compañeros y amigos de la cantante le mostraron su apoyo. Entre los mensajes de cariño destacó el de Benny Ibarra, sobrino del productor.

Desde entonces los famosos se han enfrentado en una batalla en los tribunales.