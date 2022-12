“Te faltó empatía; no pensaste en mí”: Sasha Sokol se lanza contra Yordi Rosado por su entrevista con De Llano

Sasha Sokol lanzó un mensaje hacia Yordi Rosado después de que el conductor dijera en una nueva entrevista, ahora con Adela Micha, que le faltó experiencia cuando tocó el tema de la relación de Luis de Llano con la cantante, situación por la que ella demandó al productor.

La ex-Timbiriche rompió el silencio sobre la que fue su relación con el también productor de telenovelas como reacción a la entrevista que De Llano dio a Yordi Rosado en marzo pasado. La cantante expresó, vía redes sociales, que estuvieron juntos cuando ella tenía 14 años y él 39, cuando ella “era, claramente, una niña”.

En su entrevista reciente con Adela Micha, fue la comunicadora la que le preguntó a Yordi sobre las polémicas que han desencadenado sus entrevistas, y él respondió que le faltó experiencia para tocar el tema de Luis de Llano y Sasha Sokol.

“A veces me meto tanto en la entrevista que me convierto en espectador (…) El tema de Luis fue más delicado, creo que traté el tema muy ligero, muy superficial. Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante”.

Dijo Yordi Rosado.