¿Scarlett Johansson o Pedro Pascal? La CCXP México dejó grandes momentos

Lo que ocurrió en la Ciudad de México el fin de semana fue una tormenta de estrellas, exclusivas, arte, diseño y mucho cosplay. Se realizó la segunda edición de la CCXP México, que promete convertirse en la convención más importante de América Latina en materia de entretenimiento.

Anuncios de elencos, fechas de salida de las series y películas, y la visita de personajes tan queridos por la gente, como Scarlett Johansson y Pedro Pascal, los sex symbol del momento que vinieron a presentar sus recientes proyectos como Jurassic World Rebirth y Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos.

“Me encanta el, no sé, quería decir la adoración, pero no, me encanta el cariño de la gente”

Pedro Pascal / actor