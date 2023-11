“Sé dónde vive; es una delincuente”: César Bono pide ayuda para desalojar a mujer que lleva un año sin pagar renta

César Bono mantiene un litigio con la mujer. Foto: Cuartoscuro.

César Bono ha pedido ayuda por redes sociales para desalojar a una mujer que vive en su casa de Huixquilucan, Estado de México.

Ojalá en este caso no triunfe la impunidad 🙏 — César Bono (@cesarbono) November 21, 2023

¿Por qué César Bono quiere desalojar a la mujer de su casa?

En un video compartido en su cuenta de X, antes Twitter, el actor señaló que la joven de nombre Jessica López Rivera vive en el domicilio ubicado en la zona de La Herradura, en el municipio de Huixquilucan.

Sin embargo, lleva más de un año sin pagar renta.

“México, estoy en problemas. Quiero decirles que en mi casa que se ubica en La Herradura, Huixquilucan, Estado de México, vive una persona sin pagar renta desde hace más de un año. Esa persona es Jessica López Rivera, que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social”. César Bono.

Detalló que cuando llegó la inquilina pagó un año adelantado de renta y en este 2023 no ha solventado el gasto.

“Jamás le pedí que fuera la forma de pago, quería que pagara mes con mes como se usa siempre. Me pagó ese año y no ha vuelto a pagar; en todo este 2023 no pagó un sólo centavo”. César Bono.

“Sé dónde vive; es una delincuente”

Dijo que con Jessica López ya ha tenido una disputa legal, la cual él ganó, y aunque ya había fecha para un desalojo, ella acudió con otro juez y el litigio continúa.

“Sé dónde vive la mujer, sé que es una delincuente porque día con día me está robando y quiero pedir su apoyo a todos los medios de comunicación y a la opinión pública. Yo gané en Huixquilucan el pleito y me habían dado fecha de desahucio para sacarla de mi casa, pero ella asistió con otro juez, que no sé por qué razón se fue en contra de la decisión del juez anterior y seguimos en pleito”. César Bono.

Mediante la publicación hecha en redes sociales, el actor pidió ayuda, ya que debido a su edad y estado de salud no puede continuar con el proceso.