“De qué sirvió tatuarte mis ojos”: se filtra letra del nuevo tema de Belinda; sí sería para Nodal

Belinda sí dedicaría “cactus” a Nodal; se filtra letra. Foto: Cuartoscuro

La nueva canción de Belinda todavía no se estrena, pero ya se filtró lo que sería la letra del tema “Cactus” y se confirmaría que sí va dedicada a Christian Nodal, su expareja, con quien llegaría al altar tras recibir un costoso anillo de compromiso. Y Unotv.com te da los detalles.

¿Qué dice la canción de Belinda, según lo filtrado?

Con la supuesta letra de la canción de Belinda, dada a conocer en el programa “Sale el sol”, quedaría confirmado que se trata de una fuerte indirecta hacia Nodal, tal como lo había estado compartiendo la famosa en redes sociales.

Según lo revelado, la nueva canción de Belinda hace alusión al tatuaje que Nodal se hizo en el pecho reflejando sus ojos, así como al anillo de compromiso que el cantante le entregó.

“De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros. No todo fue lo que demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas, una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar”.

Además, la canción, que marca el regreso de Belinda a la música con nuevos temas, también reclama por lo que el cantante dijo tras su ruptura, como dar a conocer que, supuestamente, le pedía dinero para ella y sus papás.

“A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”.

La nueva canción de Belinda

Desde que anunció que lanzaría un nuevo disco, Belinda adelantó que todos los temas tendrían una dedicatoria especial, y durante las últimas semanas ha compartido algunas pistas que sus fans dijeron que eran indirectas para Nodal.

La última indirecta fue que, como parte del video oficial del tema, aparecen los ojos de Belinda, presuntamente tatuados en el pecho, tal como lo hizo el intérprete de “Adiós, amor” casi al inicio de su noviazgo.