Se inaugura Festival Internacional de Cine de Morelia: Viggo Mortensen, Miguel Bosé, Willem Dafoe estuvieron en la alfombra roja

El Festival Internacional de Cine de Morelia 2023 arrancó este viernes 20 de octubre en la capital michoacana; la película “The Dead Don’t Heart” de Viggo Mortensen fue la elegida para presentarse durante la ceremonia de inauguración. Miguel Bosé, Willem Dafoe, Camila Valero, Bárbara Mori, Eugenio Caballero, Manolo Caro, Leticia Huijara, Mariana Ochoa y Rodrigo Prieto estuvieron ahí.

Miguel Bosé asistió a la ceremonia de inauguración de la edición 21 del FICM y compartió con Unotv.com, que ya no está en sus planes volver a la actuación: “lo mío es la música”.

Bárbara Mori y su novio Fernando Rovzar desfilaron por la alfombra roja, que colocaron a las afueras del Teatro Matamoros, en Morelia. La actriz aseguró estar muy feliz, pues su reciente película “Perdidos en la noche”, dirigida por Amat Escanalte, tendrá una función especial en el marco del festival.

“Estoy agradecida, más que nada, porque me hayan invitado a estar en esta peli, fue una oportunidad enorme trabajar con Amat y el elenco hermoso (…), siempre he querido hacer este tipo de cine y me fui por otro lado, pero pian pianito, ahí voy, siendo paciente”, dijo Mori.

Juan Pablo Medina compartió, que está muy emocionado por el próximo estreno de la tercera temporada de la serie “Soy tu fan” y porque está teniendo mucho trabajo.

“Estoy feliz de que me inviten a nuevos proyectos y me den la oportunidad . Estoy muy agradecido” Juan Pablo Medina.

Una de las actrices más asediada por los medios de comunicación fue Camila Valero, la hermana de Michelle Salas, pues en repetidas ocasiones tuvo que responder los cuestionamientos sobre la espectacular boda de Michelle y Danilo Díaz.

Camila reveló que ella “cachó el ramo” en la boda, que sí fue Luis Miguel, pero no entregó a su hermana y que sí hubieron restricciones, pero no por la presencia de “El Sol”.

“Estuvo muy lindo, fue una semana súper importante para ella y se sentía. La energía fue muy linda”, dijo Valero.

Añadió, que “fue interesante” que Luis Miguel estuviera en el evento: “yo siempre tuve muy claro es que para ella era importante y era su boda, su semana, su día y todo lo que hice fue en servicio a ella, para lo que necesitara”.

Negó las especulaciones de que Luis Miguel entregó a Michelle: “todos venimos de un papá y una mamá, pero no siempre es así, no siempre los tenemos presentes. Al final del día mi mamá es la que siempre estuvo ahí, que crió a mi hermana y la que la hizo, creo que era lo mínimo y lógico que ella la entregara”.

“No me sorprendió que fuera Luis Miguel pues es el papá de Michelle, independientemente de la relación que tenga con mi mamá o familia es su papá y eso no se lo puede quitar nadie”. Camila Valero.

Ellos también asistieron a la inauguración del Festival Internacional de Cine

El Festival Internacional de Cine de Morelia es del 20 al 29 de octubre, se espera la llegada de Jodie Foster, Eugenio Caballero, Ester Expósito y Alejandro Speitzer durante los próximos días.