Se internacionaliza: Fan le da Dr. Simi a Adele en Las Vegas; “sé lo que es”, responde la cantante

Adele en concierto. Foto: Archivo

El emblemático peluche del Dr. Simi ha traspasado las fronteras y llegado a manos de la popular cantante Adele, quien lo recibió este fin de semana durante uno de sus conciertos en Las Vegas.

En un video, que se ha viralizado, se observa cómo mientras Adele interpreta “When We Were Young” un fan que se encuentra en primera fila le extiende el peluche; al ser recibido, la cantante expresa con una gran sonrisa “sé lo que es”.

Dr. Simi llega a las Vegas

En el clip referido, el cual en TikTok acumula 2.3 millones de reproducciones y más de 436 mil reacciones, se observa a Adele portando un elegante vestido oscuro y caminando por uno de los pasillos del Coliseo del Hotel Caesars Palace de las Vegas, mientras canta “When We Were Young”.

Uno de los fans espera pacientemente con el peluche del Dr. Simi en las manos. Cuando Adele lo ve se acerca inmediatamente para recibirlo con una gran sonrisa y, de paso, se toma una selfie con el afortunado fan… “Sé lo que es”, dice la cantante, para sorpresa del hombre.

El Dr. Simi entregado fue ataviado con un vestido negro y una pequeña peluca rubia, hecho que no pasó desapercibido para los fans de la cantante quienes, en los comentarios de la publicación, se dijeron encantados con el detalle.

“Deberían de hacer un festival, tipo Viña del Mar, y dar los simis de oro, platino, como reconocimiento”; “Lo mejor es que sí sabe qué es”; “Nadie habla de la manera en la que le temblaba la mano al fan”; “Qué hermosa, que humilde”. Comentarios al video de TikTok.

Adele ha mostrado su amor por México

Apenas en febrero, durante la misma serie de conciertos que la cantante ofreció en Las Vegas, otro video se viralizó debido a que se le vio con una bandera de México mientras interpretaba uno de sus éxitos.

Adele interpretaba una de sus canciones caminando, de igual manera, por los pasillos del recinto cuando alguien del público le pasó una bandera de México.

Ver más AAAAAAHHHH ADELE CON LA BANDERA DE MEXICO EN LAS VEGAAAAS ❗🇲🇽❤#WeekendsWithAdele pic.twitter.com/Nw6NiqhiMs — Delia Brenes🍷 (@ILuvUAdele) February 11, 2023

Sosteniendo con una mano el micrófono y con la otra la bandera tricolor, Adele siguió cantando ante la ovación generalizada de los afortunados fans que se encontraban en el lugar.

De inmediato, fans mexicanos ensalzaron la actitud de la intérprete de “Easy on Me”, “Love In The Dark” y “Hello” quien, además, se dio tiempo para saludar de mano a algunos de los asistentes a su concierto en Las Vegas.