Se juntaron los regios: Domelipa y Sangre X Sangre estrenan cumbia “Así Así”

Directo de Monterrey, Nuevo León, a nuestros oídos, llega el más reciente sencillo de los Sangre X Sangre, en el que colaboran con su amiga desde hace más de una década, casualmente una de las influencers más importantes del país, Domelipa, quien debuta con ellos en la cumbia.

“Ya me dijeron mil veces antisocial, pero la verdad es que sí soy muy así así. Y ya no, contesté, entonces me llamó, y yo de ah porque me está llamando el Quique, y ya le contesté y me dijo oye wey, hay una canción que yo siento que va muy contigo, y yo si me ve ahí es por algo, y la escuché varias veces, y después de como dos semanas le contesté y le dije ‘ay, jalo’; al otro día grabé la canción y al otro día volé a Monterrey para grabar el video”

Domelipa / cantante