“Se llamaba Pedro Infante”, serie que revive al ídolo mexicano

“Se llamaba Pedro Infante”, serie sobre el ícono mexicano. Foto: Gettyimages

“Se llamaba Pedro Infante’” es una nueva serie, de ocho episodios, que revive al ícono del Cine de Oro Mexicano y de la música ranchera, desde sus inicios en la música, el ascenso y hasta su muerte en un accidente aéreo.

Fue producida por Rubén Galindo para Vix, Mario Morán, Jorge Gallegos e Ian Monterrubio son los actores quienes interpretan a Infante, en diferentes etapas de su vida.

Unotv.com platicó con Mario Morán sobre lo privilegiado y agradecido que se siente por haber sido elegido para encarnar a Pedro Infante. Reveló que aunque fue un proyecto autorizado por la familia no conoció a alguien antes de la grabación.

“Durante la preparación no tuve contacto con nadie, justamente el 18 de noviembre conocí a Lupita Infante, en la misa de Pedro que le hacen en Cuajimalpa y pues fue la primera vez que la vi, para mí fue muy mágico, porque si ya bien me sentía cerca de Pedro ahí lo materialicé, fue muy loco que me haya recibido tan bonito”, dijo Mario.

El actor de otros proyectos como “No manches Frida” y “Más allá de la herencia” aseguró que está consiente que no a todos les gustará su trabajo, pero que hizo su mejor trabajo posible.

“No hay que tomárselo personal, es el reto y yo solamente me quedo con agradecimiento y con la satisfacción de haberlo vivido, a pesar del momento tan crítico de mi vida, de lo peor de mi vida, que fue la muerte de mi madre”. Mario Morán.

Mario Morán compartió que su mamá enfermó de cáncer linfático mientras preparaba el papel: “ella todavía pudo estar conmigo en gran parte de la preparación de Pedro, le presumía a todas las enfermeras que yo iba a ser Pedro Infante, estaba feliz y ella me echaba mucho porras, me decía lo tienes que hacer chingón”.

Su madre murió un mes antes de comenzar las grabaciones y por ello Morán tuvo que trabajar fuertemente en no caer en una depresión: “siento que esto fue un regalo de mi madre”.

Ana Claudia Talancón da vida a la primera y única esposa de Pedro Infante

Ana Claudia Talancón interpreta a María Luisa León, la primera esposa de Infante, un “enorme reto” describió la actriz, pues poco se ha sabido sobre ella: “estuve 20 años en la vida de esta mujer, que fue tan fuerte, tan llena de amor, tan llena de sacrificios que realizó para para poder impulsar a Pedro Infante a que fuera quien llegó a ser y tan desvalorada”.

Talancón considera, que María Luisa por muchos años, ha sido considerada “la villana del cuento”, pero que esto se debe a la desvalorización que hubo hacia todos los sacrificios que hizo ella para apoyar a Pedro Infante, sacrificios tanto de forma personal como profesional.

Adentrarse en el lado más íntimo y humano de Infante, y observar su vida desde los ojos de León, contó Talancón, le permitió comprender las complejidades del personaje y conectar con él.

“Ella dejó a un lado su carrera. Ella escribió un libro en el que cuenta que muchas veces pasó hambre con tal de que Pedro tuviera con qué vestir y con qué comer”. Ana Claudia Talancón.

Según reveló Ana Claudia, María Luisa fue quien siempre creyó en Pedro, de forma suficiente como para sacarlo de Culiacán de Sinaloa y llevarlo a la capital a triunfar: “fue quien lo impulsó para que fuera a audiciones cuando al principio no le iba bien, ella le ayudó a creer en él mismo y lo ayudó a explotar esta parte carismática y maravillosa que volvía locas a todas las mujeres”.

¿De qué trata la serie “Se llamaba Pedro Infante”?

La historia de la bioserie inicia en 1917 en un pueblo de Sinaloa, lugar de nacimiento de Pedro Infante. Desde sus humildes orígenes, su perseverancia para alcanzar los sueños de triunfar en la música y el cine refleja uno de los relatos más inspiradores del espectáculo en México.

A pesar de su origen en una familia de escasos recursos, Pedro Infante nunca renunció a sus aspiraciones, forjando una carrera que lo convertiría en un símbolo cultural de México.

La dirección está a cargo de Alejandro Bazzano y Sergio Siruela, mientras que el guion fue desarrollado por Guillermo Ríos y María José Mochales.

“Se llamaba Pedro Infante” pretende ofrecer un exclusivo vistazo a su vida y obra, permitiendo a las nuevas generaciones conocer más sobre su legado.