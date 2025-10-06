GENERANDO AUDIO...

La Casa de los Famosos México llega al final con un gran premio. FOTO: Getty Images

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su final este domingo 5 de octubre de 2025, tras 70 días de transmisión desde su inicio el 27 de julio de 2025. En esta edición, de los 15 participantes que pasaron por la casa, solo cinco llegaron a la final, y Aldo De Nigris fue quien se llevó el premio mayor de 4 millones de pesos, gracias al apoyo de los votos del público.

Aldo De Nigris se supo llevar el cariño de la gente a través de las cámaras que grabaron la convivencia diaria de los participantes.

Premio para el ganador de La Casa de los Famosos México

El premio económico de 4 millones de pesos fue entregado a Aldo De Nigris, quien fue el que obtuvo más votos del público, tal como ocurrió en las dos temporadas anteriores.

En la primera temporada, la ganadora fue Wendy Guevara

En la segunda, el vencedor fue Mario Bezares

Ambos recibieron el mismo monto que en esta edición. Además, como ocurrió en otras ocasiones, los finalistas también recibieron sorpresas de los patrocinadores.

Podemos recordar que en la segunda temporada, por ejemplo, Cklass Motos entregó una BDS-HAWK 200 a cada finalista. Incluso algunos participantes fueron invitados a proyectos televisivos, lo que la productora Rosa María Noguerón destacó como una de las mayores oportunidades que ofrece el reality: la exposición mediática.

¿Quiénes participaron en “La Casa de los Famosos México 3”?

Los famosos que formaron parte de esta edición fueron:

Alexis Ayala

Abelito

Aldo De Nigris

Dalílah Polanco

Shiky

Mar Contreras

Aarón Mercury

El Guana

Elaine Haro

Facundo

Mariana Botas

Priscila Valverde

Ninel Conde

Adrián Di Monte

Olivia Collins

El último eliminado fue Aarón Mercury, lo que dejó como finalistas a Aldo De Nigris, Dalílah Polanco, Shiky, Mar Contreras y Abelito.

¿Quién quedó en tercero, cuarto y quinto lugar en “La Casa de Los Famosos México”?

Dalílah Polanco, Abelito, Mar Contreras, Shiky y Aldo De Nigris fueron los cinco grandes finalistas que lograron llegar a la último emisión del programa.

Siendo Abelito, quien quedó en tercer lugar del reality, pese que en redes era uno de los favoritos para resultar vencedor de “La Casa de Los Famosos México”.

“Por la gente estoy aquí”, destacó el influencer, quien a sus 26 años ha construido una base sólida de 6.9 millones de seguidores en TikTok.

La cuarta posición fue para Shiky, cuyo nombre es Clement Rodríguez Calderón.

“Lo resumo como un momento que en mi vida voy a vivir”, compartió el creador de contenido, actor, locutor y comediante ya afuera de la casa.

En quinto lugar, con más de 2 millones de votos, Mar Contreras fue la primera en dejar la casa en esta gran final.

“Fortalecida, una mujer renovada… yo entré a este proyecto con el único objetivo de ser mejor persona, de conocerme a partir de los ojos de los demás, aunque eso duela. Creo que logré formar una pequeña familia, con unos tuve más empatía que otros”, dijo la actriz mexicana a su salida.

¿Quién es Aldo, el ganador de “La Casa de los Famosos México 3”

Aldo de Nigris nació el 27 de julio de 1999 en Monterrey, Nuevo León. Creció en una familia marcada por la exposición mediática, su tío Poncho de Nigris alcanzó fama como conductor y figura televisiva; mientras que sus tíos Antonio ‘Tano’ y Aldo de Nigris hicieron historia en el futbol mexicano.

Desde niño mostró interés por seguir el camino deportivo y se incorporó a las fuerzas básicas de Rayados. Sin embargo, a los 19 años se retiró del futbol sin debutar en la Liga MX.