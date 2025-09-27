GENERANDO AUDIO...

Nodal busca defender la imagen de Angela. FOTO: Cuartoscuro

El cantante Christian Nodal vivió un momento incómodo durante su presentación en Monterrey por el 92 aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), luego de que parte del público comenzara a gritar insistentemente el nombre de su expareja: “¡Cazzu, Cazzu!”.

El artista originario de Sonora se ha mantenido en la polémica desde que terminó su relación con Cazzu y comenzó un noviazgo con Ángela Aguilar, con quien posteriormente contrajo matrimonio. La situación ha provocado que en varias de sus presentaciones algunos fans hagan referencia a su expareja.

Nodal detiene pleno concierto para hablar

El evento, que reunió a artistas y a la Orquesta Sinfónica de la UANL, tenía como cierre la presentación del intérprete de “Botella tras botella”. Sin embargo, en medio del show los asistentes comenzaron a recordarle su relación pasada con la cantante argentina Cazzu, gritando su nombre varias veces.

Videos difundidos en redes sociales muestran la reacción de Nodal, quien decidió detener la música y responder directamente al público:

“Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí. ¿Ok?”. Christian Nodal, cantautor

En la presentación de #ChristianNodal en el aniversario de la UANL, la gente pedía que pasara al escenario a su esposa #AngelaAguilar a lo que de inmediato el cantante de regional mexicano respondió: "Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza".

El comentario generó reacciones divididas, aunque el cantante continuó con el espectáculo, algunos asistentes señalaron que se percibió cierto nivel de tensión en el ambiente.

Reacciones en redes sociales

En plataformas digitales, los internautas reaccionaron de forma dividida al episodio. Algunos aplaudieron la postura del cantante en defensa de su esposa:

“Ya me cayó bien Nodal, porque defiende a su esposa, es lo que queremos las esposas”.

“Qué bonito calló a todos los que empezaron a gritarle a la Cazzu y el respeto que le dio a Angelita”.

“Y se cayannnn cuando el rey del regional hablaaa”.

Otros, en cambio, criticaron su reacción con comentarios irónicos:

“Su esposa es parte del show o es el show?”.

“Monterrey dijo: ‘No tenemos ganas de ser el público de confianza que tú necesitas’”.

“Al pobre se le va a ir la cara de lado de tanto coraje que trae aunque quiera disimular”.

Palabras de Nodal al inicio del show

Previo a la controversia, Nodal había manifestado su cariño por el público regio:

“Antes de continuar con el show, quiero recalcar lo feliz que me hace pisar su tierra. Acá que estoy, muchas cosas hermosas pasan. Y es que la tierra regia tiene su magia, tiene su encanto. Tiene ese calorcito rico que te envuelve. Los amo un ch%&$go”. Christian Nodal, catautor.

Las palabras fueron celebradas por los asistentes, aunque minutos después la situación dio un giro con los gritos hacia Cazzu.