¿Se recuperó? Pepillo Origel comparte video junto a Yolanda Andrade; en redes cuestionan si es reciente

Yolanda Andrade y Pepillo Origel. Foto: Cuartoscuro

Yolanda Andrade apareció junto a Juan José Origel, luego de una fuerte crisis de salud y de rumores que apuntaban a la muerte de la conductora de televisión. A través de su cuenta oficial de TikTok, “Pepillo” compartió la grabación que sorprendió a los cibernautas.

¿Cómo luce Yolanda Andrade?

En la publicación de Pepillo Origel se ve a Yolanda Andrade lucir el parche en el ojo que lleva desde hace meses, cuando comenzó con sus problemas de salud.

“Estoy con mi querida Yolanda. ¿Qué te puedo decir? Todo el mundo hemos pedido por ti. Mis hermanas, toda mi familia ha pedido por ti… Me da mucho gusto verte, como siempre, pedirle mucho a Dios por ti y el cariño que te ha demostrado todo el mundo”, dijo Pepillo Origel.

Tras escuchar al famoso, Yolanda Andrade agradeció las muestras de cariño y sorprendió la manera de hablar, pues, luego de quedarse sin voz, ahora habla muy fluido.

“Gracias, Pepillo, por lo que me dices. Y me siento muy agradecida con toda la gente que se ha manifestado y que he estado en sus oraciones. Créanme que esa energía la he recibido y me siento mucho mejor”, afirmó Yolanda Andrade.

“Qué bien se ve”: en redes reaccionan a video de Yolanda Andrade

Luego de que el conductor compartiera el video junto a Yolanda Andrade, varios usuarios de redes sociales celebraron lo bien que se veía en esa grabación la conductora de televisión.

“Te ves muy bien, Yolanda. Y se te escucha mejor. Bendiciones”, “Qué bien se ve. Qué gusto”, “Se ve mucho mejor y habla más fluido”, “Te amamos, Yolanda”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

¿El video de Yolanda Andrade es reciente?

Aunque la publicación fue hecha por Origel hace unas horas en su cuenta de TikTok, los cibernautas comenzaron a cuestionar si se trataba de una grabación reciente por la enorme mejoría que presentaba la también actriz.

Si bien Pepillo Origel no ha respondido sobre el momento en el que compartió el video, varios usuarios de redes sociales aseguran que se trata de una grabación hecha tiempo atrás.