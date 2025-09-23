Se repite la “regla de tres”: Ariadnalí de la Peña, Débora Estrella y Julieta Fierro murieron la misma semana

GENERANDO AUDIO...

La “regla de tres” se vuelve a hacer presente. Foto: Shutterstock

En septiembre de 2025, la llamada “regla de tres” volvió a causar impacto en la industria del espectáculo y en la sociedad mexicana.

Tres mujeres muy queridas y reconocidas en distintos ámbitos, la actriz Ariadnalí de la Peña, la conductora Débora Estrella y la científica Julieta Fierro, murieron en la misma semana, lo que despertó conmoción en redes sociales y reforzó la creencia de este fenómeno trágico.

¿Qué es la “regla de tres”?

La “regla de tres” es una teoría popular que sostiene que las muertes de celebridades ocurren en grupos de tres, una coincidencia que, aunque no tiene respaldo científico, ha ganado fuerza con el tiempo y genera debate cada vez que se repite.

La primera noticia que vistió de luto al medio artístico fue la muerte de Ariadnalí de la Peña Zepeda, actriz mexicana de teatro y cine, a los 39 años. Su fallecimiento fue confirmado por la Coordinación Nacional de Teatro del INBAL y el Centro Cultural Helénico, instituciones que expresaron profundas condolencias a sus familiares.

Ariadnalí de la Peña destacó por su participación en la película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades y fue reconocida por su sensibilidad y entrega en los escenarios. El Helénico la recordó como una artista que iluminó con creatividad y pasión cada montaje en el que participó.

La segunda noticia que estremeció al país fue la muerte de la reconocida científica Julieta Fierro Gossman, ocurrida el 19 de septiembre a los 77 años, según informó la UNAM. Las causas no se han dado a conocer, pero su partida representa una gran pérdida para la divulgación científica en México y Latinoamérica.

Julieta Fierro nació en 1948 en la Ciudad de México, estudió Física en la UNAM y se especializó en astrofísica. Fue investigadora del Instituto de Astronomía, profesora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autora de numerosos libros de divulgación.

A lo largo de su carrera, acercó el conocimiento del universo a miles de niñas, niños y jóvenes mediante conferencias, programas de televisión y obras de teatro, siempre con un estilo cercano y apasionado.

El 20 de septiembre, la tragedia golpeó nuevamente con el fallecimiento de Débora Estrella, periodista y conductora de televisión originaria de Monterrey, en un accidente aéreo en García, Nuevo León.

La avioneta tipo escuela en la que viajaba se desplomó en la zona de Laderas–Riveras del Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, provocando también la muerte del piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta.

Débora Estrella trabajó en Telediario Matutino de Multimedios y en noticieros de Ciudad de México, además de colaborar con TV Azteca. Su última publicación en redes sociales, en la que mostró la avioneta antes de abordar, conmovió profundamente a sus seguidores.

La coincidencia que refuerza la “regla de tres”

La muerte de Ariadnalí de la Peña, Débora Estrella y Julieta Fierro en la misma semana de septiembre de 2025 ha sido vista como una coincidencia dolorosa que revive la creencia en la “regla de tres”.

Aunque carece de fundamentos científicos, este patrón sigue marcando la conversación pública y el sentir de una audiencia que busca sentido en la tragedia.