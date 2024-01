¡Se ve re bien! Angélica Vale sorprende con radical cambio de look y causa revuelo

Angélica Vale sorprendió con radical cambio de look. La actriz impactó una vez más en una racha en la que le han llovido halagos desde que compartió que bajó de peso.

Desde el festejo de su cumpleaños, en noviembre pasado, Angélica Vale reveló que ha perdido como 20 kilos y su nueva imagen se debe a que una doctora descubrió que tenía un problema hormonal.

Angélica Vale fue captada desde la cabina donde graba su programa de radio “La Vale Show”. En las imágenes se ve sumamente delgada y tan de buen humor que incluso se pone a bailar.

La hija de la cantante Angélica María viste muy relajada de tenis, pants y sudadera. El video en el que se aprecia su cambio de look, ya causó revuelo en las redes sociales.

Angélica Vale contó que sus problemas de sobrepeso comenzaron a presentarse después de que diera a luz a Daniel, su segundo hijo. Indicó que presentó un desajuste hormonal y la situación le impedía bajar de peso.

La estrella de “Soñadoras” hizo varios intentos, se sometió a dietas y rutinas de ejercicio, sin embargo, no obtuvo resultados.

En unas de sus declaraciones más recientes, no especificó si lleva una dieta particular, más bien puntualizó que conoció a una doctora que descubrió su verdadero problema y la ayudó a perder kilos con un tratamiento que es a base de hormonas.

Al hablar al respecto, expresó orgullosa que ya había bajado unos 20 kilos y que se estaba cuidando porque pretendía perder más peso.

En su cumpleaños pasado, la actriz también señaló que no tiene problemas con la edad durante un encuentro con medios de comunicación.

“Claro que no tengo problema en decir mi edad. No me conviene, tengo 45 años de carrera y 48 de edad. Mi deseo es que siga la felicidad con mi familia, que siga mi paz, mi armonía y mucho trabajo”

Angélica Vale