Sean “Diddy” Combs es sentenciado a 4 años de prisión

Sean “Diddy” Combs ya tiene sentencia. Foto: AFP

Sean “Diddy” Combs fue sentenciado a cuatro años de prisión la tarde de este viernes 3 de octubre en un tribunal federal de Estados Unidos.

El juez Arun Subramanian ordenó que el rapero cumpla 50 meses en prisión, poco más de 4 años, además de pagar una multa de 500 mil dólares para cubrir gastos relacionados con su encarcelamiento.

La sentencia fue más larga de lo que esperaba su defensa, que había solicitado 14 meses, mientras que la fiscalía pedía 11 años de prisión, no se impuso ninguna indemnización a las víctimas.

Durante la audiencia, que duró varias horas, el juez dedicó palabras a las “mujeres fuertes” que testificaron sobre sus “horribles historias”, incluyendo a Cassie Ventura y otra víctima identificada bajo el seudónimo de Jane. “A la Sra. Ventura y a los otros valientes sobrevivientes que se presentaron, quiero decirles primero: los escuchamos”, dijo el juez.

El proceso incluyó críticas de la fiscalía hacia Diddy por programar un compromiso en Miami para hablar el próximo lunes, mientras que la defensa se centró en testigos de carácter y en los aspectos emocionales del caso.

La defensa incluso mostró un video de Diddy con sus hijos dentro de la corte.

Hacia el final de la audiencia, Diddy se dirigió al tribunal y ofreció disculpas a Cassie Ventura, a la otra víctima y a su propia familia.

Reconoció que sus acciones fueron “repugnantes, vergonzosas y enfermizas”, y admitió que había defraudado a su comunidad y perdido su libertad, sus negocios, su carrera y la posibilidad de estar con su familia.

“No hay nadie a quien culpar aquí excepto a mí mismo”, dijo, pidiendo clemencia para poder volver a ser padre y líder comunitario.

El rapero también reconoció la gravedad de su condena bajo la Ley Mann y aseguró que nunca volverá a poner sus manos sobre otra persona.

Esta declaración es, hasta ahora, la más extensa que ha dado Diddy en relación con su caso, ya que durante el juicio y el veredicto solo se dirigió brevemente al juez.

Un consultor penitenciario entrevistado por TMZ aseguró que Diddy “estará bien” tras las rejas, comparando las condiciones del MDC Brooklyn con otros centros de detención de menor seguridad.

Sean “Diddy” Combs fue condenado por dos cargos federales de transporte con fines de prostitución, violando la Ley Mann, esta ley prohíbe trasladar personas entre estados para realizar actos sexuales comerciales.

El jurado lo declaró culpable de organizar encuentros sexuales con escorts masculinos y femeninas, algunos de ellos bajo el efecto de drogas, y en ocasiones de forma violenta.

Las víctimas principales fueron su exnovia Cassie Ventura y otra mujer identificada como “Jane”.

Sin embargo, fue absuelto de los cargos más graves, como crimen organizado y tráfico sexual, la acusación alegaba que Combs lideraba una red criminal que incluía abuso, coerción, trabajo forzado, secuestro, incendio premeditado, soborno y obstrucción de la justicia, el jurado no encontró pruebas suficientes para sustentar esas acusaciones.