Sebastián Ligarde asegura haber visto un OVNI cerca de su casa en Texas

GENERANDO AUDIO...

Sebastian Ligarde habla de un OVNI que vio. Foto: Getty Images

El actor mexicano Sebastián Ligarde, recordado por su papel en la telenovela “Quinceañera”, sorprendió a sus seguidores al revelar una experiencia inusual, aseguró haber visto un objeto volador no identificado (OVNI) frente a su casa en Texas, Estados Unidos.

Ligarde contó que todo ocurrió el pasado 23 de septiembre mientras estaba en su casa, fue su esposo, Jorge López Lira, quien primero notó el fenómeno desde la cochera y le pidió salir de inmediato.

Era rectangular y descendía lentamente

Al mirar al cielo, el actor dijo que primero vio unos halcones, pero pronto distinguió algo muy diferente:

“De repente veo un objeto rectangular, no perdón, vertical. Sí, rectangular y vertical bajando, pero no a la velocidad de la gravedad, sino mucho más lento y a una velocidad continua”, relató en un video publicado en Instagram.

El actor describió el objeto como plateado, con forma alargada en espiral y un leve movimiento giratorio mientras descendía.

Se preguntó de qué venía agarrado el objeto, pero después intuyó que contaba con propulsión ya que no venía a la velocidad normal de la gravedad.

Cayó en un bosque cercano

Según Ligarde, en un principio pensó que el objeto caería sobre la calle frente a su casa, pero finalmente terminó en un bosque cercano. Por precaución, dijo que no se acercó al lugar debido a la presencia de animales salvajes.

“Yo dije, ojalá caiga en la calle y, por tristeza, cayó 25 metros allá en el bosque del otro lado de la calle y dije yo no me meto allí porque hay muchos animales salvajes”, explicó.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Aarón Mercury se despide de La Casa de los Famosos México; así queda la gran final]

Ligarde dijo que lo primero que pensó es que se trataba de un pedazo de satélite que estaba cayendo desde el espacio, pero no descartó que se tratara de otra cosa.

Además, destacó que los ovnis no necesariamente aparecen de noche.

“Esto fue a las tres de la tarde. Así me pasó hace muchos años en un evento espiritista, que la aparición fue a las 3 de la tarde y no en la noche”. Sebastián Ligarde, actor.

Reacciones en redes sociales

El video de Ligarde generó revuelo entre sus seguidores y es que la mayoría le expresaron su apoyo, diciendo que le creen y aprovecharon para contar situaciones relacionadas en las que protagonizaron un avistamiento OVNI.