Sebastián Yatra y Belinda lanzan “Canción para regresar”: letra completa y la historia detrás del tema

Sebastián Yatra lanza colaboración con Belinda, así suena. Foto: Getty Images

Sebastián Yatra sigue consolidándose como uno de los artistas más influyentes de la música latina y ahora lo hace con una colaboración que promete convertirse en himno, se trata de “Canción para regresar”, un tema en el que comparte créditos con Belinda, Gente de Zona y Lucho RK, lanzada la tarde del jueves 26 de septiembre.

El lanzamiento ha generado gran expectativa entre los fans, no sólo por la unión de estas estrellas, sino también porque la canción mezcla reguetón, pop y sonidos tropicales, logrando una propuesta fresca, pegajosa y cargada de sentimiento.

Una historia de amor y orgullo

La letra retrata la historia de dos examantes que enfrentan una encrucijada, seguir con el orgullo o dejarse llevar por lo que sienten. A través de reproches, confesiones y promesas, ambos reconocen que todavía se aman y desean darse una nueva oportunidad.

Belinda, quien recientemente estuvo en la Milan Fashion Week, aporta la fuerza femenina en los versos, mientras que Yatra imprime su sello romántico. Gente de Zona añade el sabor cubano que caracteriza su estilo y Lucho RK suma flow urbano, haciendo de este tema una combinación perfecta para la pista de baile, pero también para dedicar.

¿Cómo surgió “Canción para regresar”?

El proyecto nació en Ibiza, durante un encuentro entre Sebastián Yatra y Lucho RK en Casa BRESH. Poco a poco, la idea fue tomando forma hasta sumar a Belinda y a Gente de Zona, quienes dieron frescura y sabor latino a la producción.

Antes de su estreno oficial, los artistas ya habían adelantado fragmentos en redes sociales, Belinda compartió un clip que rápidamente encendió los comentarios de sus seguidores, mientras que Yatra, Gente de Zona y Lucho RK publicaron escenas del proceso creativo en el estudio.

El video oficial de Sebastián Yatra

El videoclip, dirigido por Borja Respal y el propio Sebastián Yatra fue grabado en escenarios espectaculares que refuerzan la vibra multicultural de la canción. Entre ellos, destacan las playas de Ibiza y Formentera, los paisajes del Bosque Nacional El Yunque en Puerto Rico y las calles de La Pequeña Habana en Miami. El resultado es un viaje visual lleno de color, fiesta y emoción.

Letra completa de “Canción para regresar”

No sé si todavía estás pensando en cómo me jodiste

que cuando dices te amo, no es lo que dijiste.

Es que por ser tú el muro que tenía,

en un segundo lo rompiste.

Yo creía que me habías superado

pero no lo hiciste ¿Cómo no volviste?

Me la tiré de bandolero, de callejero

Mirada fría, soltería. Presumía corazón de hielo.

Si se congela el corazón te convierte’ en un cabrón.

Mala mía, eso no fue de caballero,

pero no hay otra en el mundo entero.

Dime que es tarde para volver

Yo no sé como regresar

Dime que ya no me quieres más

¿Quién a ti te puede entender?

Di que el pasado se quedó atrás

Si el pasado fue el que dolió

¿Dónde está la oportunidad?

La busqué tanto y no llegó.

Dime que no me vas a joder

No me podría perdonar

Dime que no te vas a alejar

Por supuesto que no lo haré

Te perdí, eras mi amor verdadero.

Sólo quiero empezar de cero y

que bailemos una vez más

la canción que te vio llegar.

La canción para regresar.

Baby nos gustamos tanto,

aunque tus amigas digan que no es para tanto.

Esa tradición de escaparnos en el antro,

fue una movie, era solo el adelanto.

Ay mami, si la sal está buena pa’l tequila

¿por qué perder el tiempo echándola en la herida?

¿Pa’ qué irnos por el mundo buscando en todo el

mundo lo que sólo pasaba estando juntos?

Ay loquita, ¿será que eres dueña de mi?

La magia del mundo es tu risa, por ti vuelvo de morir.

La llaman la niña de la Isla bonita,

la que se queda con tu corazón.

Y lo que se da no se quita.

Ay, lo que se da no se quita.

Dime que es tarde para volver

Yo no sé como regresar

Dime que ya no me quieres más

¿Quién a ti te puede entender?

Di que el pasado se quedó atrás

Si el pasado fue el que dolió

¿Dónde está la oportunidad?

La busqué tanto y no llegó.

Dime que no me vas a joder

No me podría perdonar

Dime que no te vas a alejar

Por supuesto que no lo haré

Te perdí, eras mi amor verdadero

Sólo quiero empezar de cero

Y que bailemos una vez más

La canción que te vio llegar

La canción para regresar

Toda la vida te voy a esperar

No te lo digo pero no sé amar

A nadie que no seas tú

Te llevó adentro como un tattoo

Dame como siempre me dabas

Lo haciamo’ luego me abrazabas

Si juntos no nos faltaba nada

¿Por qué de hace tanto no somos nada?

Ay loquita, ¿será que eres dueña de mi?

La magia del mundo es tu risa,

por ti vuelvo de morir.

La llaman la niña de la Isla bonita,

la que se queda con tu corazón.

Y lo que se da no se quita.

Ay, lo que se da no se quita.

Ay loquita, tú me gustas tanto desde chiquitico.

Ay loquita, róbame un besito y te lo multiplico.

Ay loquita, te dejo mi corazón

y lo que se da no se quita.

Lo que se da no se quita.