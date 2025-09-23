GENERANDO AUDIO...

La docuserie “Secretos del apóstol del mal” tendrá 5 episodios. Foto: A&E

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia mexicana La Luz del Mundo, se declaró culpable de varios delitos de abuso sexual contra menores de edad en junio de 2022. La docuserie llamada “Secretos del apóstol del mal” rescata los crudos testimonios de varios exmiembros de esta secta religiosa.

Los entrevistados aseguran haber experimentado desde abusos económicos, laborales y psicológicos, hasta sexuales, por parte de los patriarcas, obispos, y pastores de esta congregación religiosa.

La serie que habla de La Luz del Mundo

El arresto del líder de la Iglesia, Naasón Joaquín, en 2019, dio ánimo a varios de sus exmiembros para unir sus voces y hablar de lo que habían callado por años.

Los testimonios de las víctimas están entrelazados cronológicamente con material de archivo de los principales noticieros que han reportado en los últimos 10 años, los controversiales acontecimientos de LLDM.

La docuserie tiene 5 capítulos, cada uno dura una hora, y fue estrenada en junio de 2023.

El programa fue realizado tras 18 meses de investigación, donde se lograron recopilar testimonios de 25 sobrevivientes de LLDM en California, Texas, Arizona, Utah, Carolina del Norte, Ciudad de México y Guadalajara.

Episodio 1: Abuso y manipulación

Samuel Joaquín, el “Apóstol de la Luz del mundo”, fue señalado por presuntos abusos sexuales. Su hijo y sucesor, Naasón Joaquín, fue detenido bajo cargos de pornografía y explotación sexual infantil. Exmiembros narran de primera mano impactantes historias de abuso sexual.

Episodio 2: La lujuria del apóstol

Moisés Padilla, presunta víctima sexual del “Apóstol”, Samuel Joaquín, sobrevive a un intento de asesinato y lo hace público en los medios. Sochil Martín inculpa a Naasón Joaquín, el nuevo apóstol, y busca aplicar a la Luz del Mundo la ley RICO (Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos).

Episodio 3: La avaricia del apóstol

Exmiembros aseguran que “La Luz del Mundo” se enriquece gracias al diezmo (el 10 por ciento de los ingresos de sus seguidores) y ofrendas especiales. La feligresía dice haberles comprado terrenos, construido templos, y dar regalos de lujo al Apóstol y su familia.

Episodio 4: La soberbia del apóstol

El “Apóstol” de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín, realiza un evento en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México para celebrar su cumpleaños 50, poniendo frente a los ojos de la opinión pública su poder político y económico.

Episodio 5: El juicio final

Luego de un acuerdo con la Fiscalía de California, el líder de La Luz del Mundo recibe una condena de 16 años y 8 meses tras declararse culpable de tres cargos de abuso sexual a menores. “Eres un depredador sexual”, afirmó el juez.

Historia de la iglesia La Luz del Mundo

Aaron Joaquín fundó esta Iglesia mexicana en 1926, expandiéndose actualmente a 28 países con 5 millones de seguidores. Los miembros de la familia Joaquín se han autonombrado desde hace casi un siglo los “Apóstoles de Jesucristo”.

Samuel Joaquín, “Apóstol de la Luz del Mundo” de 1964 a 2014, cometió múltiples abusos sexuales sin ser jamás enjuiciado.

Su hijo y sucesor, Naasón Joaquín, actual líder de “La Luz del Mundo”, fue acusado de 23 cargos de abusos de menores que pudieron llevarlo a cadena perpetua. En junio del 2022, un día antes del inicio del juicio, sus abogados llegaron a un arreglo con la fiscalía, siendo sentenciado a sólo 16 años y 8 meses en una corte de Los Ángeles.

La investigación revela con la LLDM recolectaba “El Diezmo”, es decir, el 10% de los ingresos de sus seguidores, además de múltiples “Ofrendas” para beneficio de la cúpula.

Este sistema económico le permitió a la familia Joaquín hacerse de autos y aviones de lujo, infinidad de propiedades con grandes extensiones de terreno que aseguran incluyen lagos, bosques, aeropuertos y parques temáticos; además de colecciones privadas de autos de lujo, caballos pura sangre y zoológicos con animales exóticos.