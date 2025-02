GENERANDO AUDIO...

Secuestran al influencer Daniel Lechuga. Foto: Getty Images / Ilustrativa

El tiktoker mexicano Daniel Lechuga vivió en carne propia lo que es ser víctima de secuestro durante su reciente viaje a Colombia, asegurando que sufrió “la peor experiencia” de su vida. En Unotv.com te compartimos los detalles y quién es el influencer.

Secuestran al tiktoker mexicano Daniel Lechuga

En su cuenta de TikTok, el influencer reveló que, durante un viaje a Colombia, un par de sujetos, por la noche, lo interceptaron y lo obligaron a irse con ellos.

“Acabo de vivir la experiencia más horrible de toda mi vida. Ayer en la noche salí por algo de cenar, yo iba caminando, cuando me interceptaron dos personas y me llevaron ellos”, señaló Daniel Lechuga.

El influencer expresó que todavía no puede procesar el suceso, asegurando que lo liberaron alrededor de las 10:00 de la mañana (tiempo local).

Tras los hechos, el creador de contenido dijo tener mucho miedo, ya que lo tuvieron retenido por varias horas.

Vacían las cuentas del influencer

El influencer confesó que, luego del secuestro, los delincuentes lo obligaron a vaciar sus cuentas bancarias y se quedaron con todas sus pertenencias.

“Me hicieron vaciar mis cuentas. Fue un desm*dre, yo tuve mucho miedo. Obviamente, se quedaron con todo”, expresó Daniel Lechuga.

Gracias a un celular que logró resguardar en el hotel, el tiktoker pudo denunciar lo sucedido y comunicarse con su familia, expresando sus deseos por volver a México. Sin embargo, no había vuelos disponibles.

“Con suerte, tengo este celular aquí, de emergencia. Pude contactar a mi familia. Ya me quiero largar de aquí. Ya me quiero ir a mi país. No hay vuelos”, dijo el creador de contenido

¿Quién es el tiktoker Daniel Lechuga?

Daniel Lechuga es un influencer y creador de contenido mexicano que ha ganado popularidad en TikTok gracias a su humor. Actualmente, tiene 23 años.

En sus videos comparte aspectos de la vida diaria, ya sea en familia o con amigos, así como sus viajes y tours por la Ciudad de México.

Su contenido incluye, a menudo, canciones de artistas como Bad Bunny. En diciembre de 2024 lo invitaron a la premiere de la película “Kraven, el cazador”, por lo que posó junto a Aaron Taylor-Johnson.

Actualmente, el tiktoker mexicano cuenta con 9.9 millones de seguidores en TikTok, así como más de 965 mil en Instagram.