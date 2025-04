GENERANDO AUDIO...

Se viene “The Last of Us 2”. Foto: AFP

La segunda temporada de “The Last of Us”, y con ella llegan nuevamente Pedro Pascal y Bella Ramsey, como protagonistas, quienes formaron una interesante mancuerna que enganchó a los fans en el mundo, volviéndola una de las series más atractivas de ver.

Esta serie saldrá un capítulo cada domingo, aunque al inicio se podrán ver los dos primeros episodios.

¿Cuándo se estrena segunda temporada de “The Last of Us”?

La segunda temporada de “The Last of Us” llegará al público a partir el domingo 13 de abril de 2025. Esta serie, basada en el popular videojuego, se estima que lance 7 episodios.

¿Dónde ver “The Last of Us 2”?

“The Last of Us 2” podrá ser vista por los usuarios que tienen la plataforma de streaming, Max. Esta nueva entrega tiene mucha expectativa, pues hay que recordar que en su primera temporada, se convirtió en la más vista de HBO en 2023 (en aquel entonces) y obtuvo ocho nominaciones a los premios Emmy.

Elenco de “The Last of Us 2”

Además de Pedro Pascal y Bella Ramsey, esta nueva entrega contará con la asistencia de actores como:

Kaitlyn Dever

Isabela Merced

Young Mazino

Ariela Barer

La producción está escrita y producida por Craig Mazin y Neil Druckmann.

¿Qué esperar de la segunda temporada?

La nueva temporada de la serie se basará en los eventos de “The Last of Us: Parte II”, la secuela del videojuego que ganó el prestigioso premio Juego del Año en The Game Awards 2020.

Esta entrega es conocida por su narrativa compleja y sus giros emocionales, lo que genera altas expectativas para los nuevos episodios.

Entre los temas que podrían abordarse en la nueva temporada se encuentran la venganza, el perdón y las consecuencias de las decisiones tomadas en el pasado.

Los fanáticos también esperan que la serie explore a fondo las nuevas dinámicas entre los personajes, así como el impacto de las acciones de Joel al final de la primera temporada.