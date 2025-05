Selena Gomez acalla rumores de infidelidad y publica imagen de Benny Blanco

GENERANDO AUDIO...

Benny Blanco y Selena Gomez están comprometidos. Foto: AFP

Selena Gomez respondió de forma sutil pero contundente a los rumores de infidelidad que involucran a su prometido, el productor Benny Blanco, y a su exmejor amiga, Theresa Marie.

La cantante compartió en sus historias de Instagram una fotografía de Blanco sosteniendo a un bebé y a un perro, acompañada de una imagen de ella misma sonriendo, lo que muchos interpretaron como una reafirmación de su relación y un desmentido implícito a las especulaciones.

¿Qué originó los rumores de infidelidad?

Los rumores comenzaron cuando se difundió un video en TikTok donde se ve a Benny Blanco cenando con una mujer que los fans identificaron como Theresa Marie, exmejor amiga de Selena.

La situación se intensificó al notar que Selena dejó de seguir a Theresa en Instagram, lo que llevó a especulaciones sobre una posible traición. Además, se mencionó que Blanco estaría suscrito al canal de OnlyFans de Theresa, lo que avivó aún más las sospechas.

Selena Gomez reafirma su relación y proyectos futuros

A pesar de la controversia, Selena no ha emitido declaraciones directas sobre los rumores. Sin embargo, su publicación en Instagram parece ser una respuesta clara, mostrando a Benny en un entorno familiar y cariñoso.

Además, expresó su entusiasmo por su próximo álbum conjunto con Blanco, titulado I Said I Love You First, indicando que su relación y colaboración profesional continúan sólidas.

La pareja anunció su compromiso en diciembre de 2024 y, hasta el momento, no han mostrado señales públicas de ruptura.

Selena ha enfatizado en entrevistas anteriores que no tienen prisa por casarse, priorizando sus carreras y proyectos personales.

¿Qué sigue para la pareja?

Mientras los rumores siguen circulando en redes sociales, ni Selena ni Benny han confirmado ni desmentido oficialmente las acusaciones. No obstante, las acciones recientes de la cantante sugieren que confía en su relación y prefiere enfocarse en sus proyectos personales y profesionales.