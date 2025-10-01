Selena Gomez comparte fotos inéditas de su boda con Benny Blanco

GENERANDO AUDIO...

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron este fin de semana. Foto: AFP

Selena Gomez sorprendió a sus millones de seguidores al publicar en su cuenta de Instagram las primeras imágenes inéditas de su boda con el productor musical Benny Blanco, celebrada el pasado 27 de septiembre en una íntima ceremonia en Santa Bárbara.

Las postales muestran algunos de los momentos más emotivos del enlace, considerado uno de los más esperados del año, donde la cantante lució radiante con dos vestidos de novia diseñados por Ralph Lauren, cada uno con un estilo distinto que desató elogios de fans y amigos.

El emotivo momento al llegar al altar de Selena Gomez

Uno de los detalles más comentados fue la llegada de Selena al altar. Aunque su padre, Ricardo Joel Gomez, no la acompañó, la artista eligió caminar del brazo de su abuelo paterno, David Michael Cornett. La intérprete compartió una fotografía en blanco y negro donde se le ve sonriendo junto a él justo antes de encontrarse con Benny Blanco, gesto que conmovió a miles de seguidores.

“La más hermosa”, “Eres la novia más hermosa del mundo” y “Absolutamente perfecta” fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación, en la que Selena dejó ver la conexión y complicidad que tiene con su esposo en cada instantánea.

Una celebración rodeada de familia y amigos

La boda contó con la presencia de celebridades como Taylor Swift, Paul Rudd, Martin Short, Steve Martin, Ed Sheeran, Paris Hilton y familiares cercanos, quienes también compartieron fragmentos del enlace en redes sociales. Días antes, la mamá de la cantante, Mandy Teefey, ya había revelado que Selena llegaría al altar acompañada de su abuelo, hecho confirmado ahora por la propia artista en sus imágenes.

Previo al gran día, la cantante y actriz viajó a México para celebrar su despedida de soltera en Los Cabos, Baja California, donde disfrutó de cenas en la playa y paseos en barco con amigas. Benny Blanco, por su parte, organizó su despedida en Las Vegas.

Con las fotos publicadas en Instagram, Selena Gomez no solo mostró el lado más íntimo y romántico de su enlace, sino también un homenaje familiar que marcó uno de los momentos más especiales de su vida.