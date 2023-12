¡Love is in the air! Selena Gómez comparte la primera foto besando a Benny Blanco

Selena Gómez disfruta de su romance con Benny Blanco. Fotos: AFP

¿Muy enamorada? Selena Gómez, quien es amiga de Taylor Swift, compartió la primera fotografía en la que aparece besando a su novio, el productor musical Benny Blanco.

Selena Gómez comparte la primera foto besando a Benny Blanco

A través de Instagram, la cantante, quien habló de sus cambios físicos, confirmó hace un par de semanas su relación con Benny Blanco, con quien trabajó para la canción “Single Soon”.

En el marco de los festejos por el cumpleaños número 34 de Taylor Swift, la intérprete de “Wolves” no dejó pasar la oportunidad para compartir sus “momentos” en Nueva York.

Selena Gómez no dudó en compartir una foto en la que aparece besando a Benny Blanco, quien ha trabajado junto a Justin Bieber, Katy Perry, Halsey, Lana del Rey y Maroon 5.

A pesar de las críticas que ha recibido por su nuevo romance, la protagonista de “Only Murders in the Building” publicó un mensaje en el que defiende su noviazgo.

“Si realmente te preocupas por mí, este es mi momento más feliz. Si no te sientes libre de decir lo que quieras, nunca permitiré que tus palabras guíen mi vida. Si no puedes aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida en absoluto”, escribió Selena Gómez.

¿Tamales? La cantante prepara menú para Navidad

Selena Gómez, quien superó los 400 millones de seguidores en Instagram, se volvió viral por preparar tamales en su programa de cocina “Selena + Chef”.

En honor a sus raíces, Selena Gómez quiso preparar este platillo para los festejos de Navidad, lo cual fue celebrado por sus seguidores de México.

La intérprete de “Who Says” contó con el apoyo de la chef Claudette Zepeda, quien es mexicana, para preparar la masa de los tamales, que son un manjar en nuestro país.

Aunque aún no se estrena el episodio en HBO, la cantante ya se volvió tendencia, por lo que sus seguidores aplauden que haya elegido esta delicia de la gastronomía mexicana.