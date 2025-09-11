Selena Gomez confiesa que su artritis causada por lupus inspiró el diseño de su marca Rare Beauty

GENERANDO AUDIO...

Selena Gomez sorprendió a sus seguidores al revelar que padece artritis como consecuencia del lupus, enfermedad que le fue diagnosticada en 2013.

La actriz y cantante, de 33 años, compartió que esta nueva dificultad influyó directamente en el diseño de los envases de su marca de belleza, Rare Beauty, lanzada en 2020 y valorada en 2 mil millones de dólares en 2024.

En una reciente conversación en el pódcast “Good Hang with Amy Poehler”, Selena explicó más sobre su padecimiento:

“Tengo artritis en los dedos debido al lupus. Recuerdo que antes intentaba abrir una botella de agua y me dolía muchísimo antes de tomar el medicamento adecuado”,

contó la también empresaria.

Pero este dolor cotidiano la llevó a una reflexión que marcó la filosofía de su marca.

“De alguna manera, hicimos que los productos fueran fáciles de abrir y luego nos dimos cuenta de que, en cierto modo, tenían que ser así. Empezamos a diseñar cada producto pensando en cualquier persona con problemas de destreza”, detalló la intérprete.

Este enfoque se refleja incluso en su más reciente lanzamiento, un perfume que dispensa la fragancia presionando la parte superior del envase, sin necesidad de quitar ningún tapón, pensado para ser accesible y cómodo para todos los usuarios.

La cantante destacó la importancia de estos detalles: “Sé que puede parecer poca cosa, pero en realidad no lo es. Usar los productos es realmente útil para cualquier persona, a cualquier edad. Queremos que sean fáciles y accesibles porque es importante para mí y siempre lo ha sido”.

Selena ha hablado abiertamente sobre los desafíos que implica vivir con lupus, un padecimiento crónico en el que el sistema inmunológico ataca tejidos y órganos del propio cuerpo.

En su documental My Mind & Me relató cómo el dolor se manifiesta especialmente por las mañanas: “Ahora solo me duele por la mañana. Cuando me despierto, inmediatamente me pongo a llorar porque me duele”.

Además, ha abordado los efectos secundarios de su medicación, como los cambios de peso. En 2023, respondió a las críticas en redes sociales: “Solo quiero que la gente sepa que eres hermosa y maravillosa. Sí, tenemos días en los que nos sentimos fatal, pero prefiero estar sana y cuidarme. Mis medicamentos son importantes y creo que me ayudan”.

Con Rare Beauty, Selena Gomez ha logrado fusionar innovación, estética y funcionalidad, demostrando que la empatía y la accesibilidad pueden convertirse en un valor diferenciador en la industria de la belleza, marcada muchas veces por estándares poco inclusivos.

La artritis que padece Selena Gomez es una consecuencia directa del lupus, una enfermedad autoinmune crónica que afecta al sistema inmunológico.

En el lupus, el organismo ataca sus propios tejidos y órganos, lo que puede provocar inflamación en articulaciones, piel, riñones y otros órganos. En el caso de la cantante, esta reacción inflamatoria se refleja en sus dedos y manos, causando dolor intenso, rigidez y dificultad para realizar tareas cotidianas como abrir botellas o envases.

La artritis relacionada con el lupus no solo genera molestias físicas, sino que también puede limitar la movilidad y afectar la calidad de vida.

Por eso, Selena ha adaptado su día a día y, especialmente, el diseño de los productos de su marca Rare Beauty, pensando en la accesibilidad y comodidad para personas que enfrentan problemas de destreza similares.