Selena Gomez es acusada de violar las reglas de huelga de actores y borra publicación

Selena Gomez aparece en la serie “Only Murders in the Builiding”. Foto: GettyImage

Selena Gomez fue acusada de romper las reglas de la huelga que se vive en Hollywood tras publicar un video en su Instragram donde promociona su serie “Only Murders in the Builiding”.

La protagonista de la serie de Hulu publicó un video en el que aparecía el set de la comedia y etiquetó la cuenta oficial de la serie original de la plataforma.

Ver más SelenaGomez missing and wanting Only Murders pic.twitter.com/607EaDcoW9 — Selena Gomez News (@OfficialSGnews) August 30, 2023

“Extrañando y queriendo”, escribió Gomez, lo que generó una serie de comentarios sobre una violación a las reglas de huelga de SAG-AFTRA (Sindicato de Actores de Cine).

Aunque la actriz no dio entrevista o habló en el video, al etiquetar a la cuenta oficial de “Only Murders in the Builiding” se dio a entender de que estaba promocionando su trabajo en la serie.

La publicación pasó más de 12 horas en la red social hasta que fue eliminada por Gomez y generó más de 1.1 millones de “me gusta”.

¿Selena Gomez rompió las reglas de la huelga en Hollywood?

Las reglas de la huelga de los actores prohíben a los miembros promover su trabajo a través de entrevistas de prensa o publicaciones en las redes sociales mientras persista la huelga.

La cantante y actriz no habló en el video del set ni alentó a los seguidores a ver el programa en el título, pero sí etiquetó la cuenta oficial de “Only Murders in the Builiding”

La etiqueta llevó a los seguidores a asumir que el video era del set de la serie Hulu, originando una interrogante si eso constituye una ruptura de las reglas. Muchos de los seguidores de Gomez la acusaron, y un seguidor llamó a la publicación “sorda al tono” en medio de las huelgas.

“Only Murders in the Building” está emitiendo su tercera temporada en Hulu. Gómez protagoniza el show junto a Steve Martin y Martin Short y donde interpreta a Mabel Mora, una joven artista con una habilidad especial para investigar asesinatos en la ciudad de Nueva York. La tercera temporada inició el 8 de agosto y se extenderá hasta el 3 de octubre en Hulu.

Dada la huelga, Gomez y sus compañeros de reparto no han dado ninguna entrevista sobre los episodios de la temporada 3. Los nuevos episodios se estrenan cada martes en Hulu.

Y en cuanto a la música, Selena Gomez lanzó su nueva canción “Single Soon” el pasado 25 de agosto, la cual puede promover libremente, ya que eso no interfiere con las reglas de huelga de SAG-AFTRA.