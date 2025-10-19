Selena Gomez rompe el silencio tras supuesto comentario de Hailey Bieber sobre sus marcas

GENERANDO AUDIO...

Parece que la historia entre Selena Gomez y Hailey Bieber no ha terminado y es que esta vez, el conflicto mediático tomó un giro inesperado, en lugar de avivar rumores de rivalidad, la intérprete de Love On mostró empatía hacia la modelo y pidió detener el acoso en su contra.

La controversia surgió después de que Hailey hiciera una declaración sobre la competencia en la industria de la belleza que muchos usuarios interpretaron como una indirecta hacia Selena y su marca Rare Beauty.

¿Qué dijo Hailey Bieber de Rare Beauty?

Durante una entrevista con The Wall Street Journal Magazine, la fundadora de Rhode Beauty comentó que “no se siente competitiva con personas a las que no les ha inspirado”, una frase que rápidamente fue descontextualizada en redes sociales.

En cuestión de horas, usuarios comenzaron a especular que el comentario estaba dirigido a Selena Gomez, creadora de Rare Beauty, marca que también se vende en Sephora. Las redes se llenaron de críticas, memes y teorías que revivieron antiguas tensiones entre ambas celebridades.

Sin embargo, muchos fans señalaron que las palabras de Hailey no iban contra nadie en particular, sino que reflejaban su postura sobre la autenticidad y la competitividad femenina en los negocios.

Aun así, el daño estaba hecho, y la modelo volvió a ser blanco de comentarios negativos y acoso digital.

Selena Gomez responde y pide detener el acoso

Cuando la polémica estaba en su punto más alto, Selena Gomez intervino para frenar la ola de odio; a través de una historia de Instagram, que después eliminó, escribió:

“Dejen en paz a la chica. Ella puede decir lo que quiera. No afecta mi vida en absoluto. Cada marca me inspira. Hay un lugar para todos”.

Con ese mensaje, la actriz de Only Murders in the Building mostró madurez y sororidad, defendiendo a Hailey y recordando a sus seguidores la importancia de la empatía.

Selena, quien ha sido transparente sobre su proceso de salud mental, añadió un mensaje adicional:

“Sé amable. Hay espacio para todos”.

Rare Beauty y Rhode: dos marcas con mensajes positivos

Tanto Rare Beauty como Rhode se han consolidado como marcas líderes en la industria de la belleza, con enfoques centrados en la autoaceptación y el bienestar emocional.

Selena ha impulsado conversaciones sobre salud mental y autoestima, mientras que Hailey promueve el concepto de “skin confidence” (confianza en la piel).

Ambas comparten una visión más parecida de lo que muchos piensan: celebrar la autenticidad y crear espacios seguros en la belleza.

Por lo que, como dejó claro Selena, no debe haber comparación, a pesar de tener filosofías similares, cada una brilla a su manera.