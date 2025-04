GENERANDO AUDIO...

¿Cuándo y cómo ver el reconocimiento a Selena Gomez? | Foto: AFP

Selena Gomez, actriz y cantante estadounidense de 32 años, será honrada como Mujer del Año en la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música 2025 que se celebrará este jueves. Este nuevo reconocimiento llega después de haber sido nominada al Globo de Oro por su participación en la película “Emilia Pérez”.

En Unotv.com te decimos por qué recibirá este reconocimiento por parte de Billboard y cómo ver el homenaje que le harán a la intérprete de “Love song“.

¿Cuándo reconocerán a Selena Gomez como la mujer del año?

La cantante de ascendencia mexicana fue la artista escogida como Mujer del Año para la ceremonia de Mujeres Latinas en la Música que se llevará a cabo este 24 de abril.

Fecha y hora del Billboard Mujeres Latinas en la Música 2025 ¿Cuándo? Jueves 24 de abril de 2025

Jueves 24 de abril de 2025 ¿A qué hora? 19:00 horas (Tiempo del centro de México)

19:00 horas (Tiempo del centro de México) ¿Dónde verlo? A través de Telemundo

¿Por qué Selena Gomez es la mujer del año para Billboard?

Billboard destacó en un comunicado que, en los últimos 12 meses, Selena Gomez ha elaborado meticulosamente un modelo propio como artista multifacética.

Entre los logros que ha conseguido a lo largo del último año, la publicación destacó:

Obtuvo una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz de reparto por “Emilia Pérez”

Ganó un premio del Screen Actors Guild Awards por su trabajo en la serie “Only Murders in the Building”

Como cantante, su álbum “I Said I Love You First“, lanzado en marzo junto a su prometido Benny Blanco, debutó en el número 1 de Top Album Sales de Billboard, la cuarta vez que lo consiguió.

Además, se le otorgará dicho reconocimiento gracias a su labor en Rare Impact Fund, en donde trabaja para “incrementar el acceso de los jóvenes a la salud mental”.

¿Qué esperar del Billboard Mujeres Latinas en la Música 2025?

La edición 2025 del Billboard Mujeres Latinas en la Música otorgará premios a ocho figuras que representan distintos enfoques del liderazgo femenino en la música latina. Las homenajeadas de este año son:

Anitta , reconocida con el Premio Vanguardista.

, reconocida con el Premio Vanguardista. Belinda , quien recibirá el Premio Evolución.

, quien recibirá el Premio Evolución. Celia Cruz , a quien se le otorga póstumamente el Premio Leyenda.

, a quien se le otorga póstumamente el Premio Leyenda. Chiquis , distinguida con el Premio Impacto.

, distinguida con el Premio Impacto. Ha*Ash , galardonadas con el Premio Inquebrantable.

, galardonadas con el Premio Inquebrantable. Natti Natasha , quien será reconocida con el Premio Imparable.

, quien será reconocida con el Premio Imparable. Olga Tañón , merecedora del Premio Trayectoria Musical.

, merecedora del Premio Trayectoria Musical. Selena Gomez, seleccionada como Mujer del Año.

La conducción estará a cargo de Ana Bárbara, quien además participará con una actuación en vivo. La artista recibió el Premio a la Trayectoria en la edición de 2024 y regresa este año con un rol protagónico.

Yahritza y Su Esencia compartirán escenario con Bárbara. Otro momento previsto será el homenaje a Celia Cruz, a cien años de su nacimiento, con interpretaciones de Ivy Queen, La India y Olga Tañón.

Durante la noche, varias personalidades del entretenimiento presentarán los distintos reconocimientos. Entre los nombres confirmados se encuentran:

Adriel Favela

Amandititita

Eddy Herrera

Goyo

Lele Pons

Luis Fonsi

Aleyda Ortiz

Cabe destacar que la iniciativa Mujeres Latinas en la Música forma parte de una serie de esfuerzos impulsados por Billboard para visibilizar la contribución de mujeres en el entorno creativo, ejecutivo y empresarial del sector.