Selena Gomez y Benny Blanco se casan en una ceremonia íntima en California: así fue su día especial

Selena Gomez se casa con Benny Blanco en una ceremonia íntima. Foto: Getty Images

Selena Gomez y Benny Blanco ya son marido y mujer. La cantante y actriz de 33 años, y el productor musical, de 37, celebraron su boda este sábado 27 de septiembre en Santa Bárbara, California, frente a familiares y amigos cercanos, en una ceremonia que combinó discreción, romanticismo y un aire de cuento.

De acuerdo con Vogue, el evento se llevó a cabo en el vivero Sea Crest Nursery, un espacio rodeado de naturaleza, donde se instalaron carpas blancas para la recepción y el baile.

Unos 170 invitados asistieron al evento, entre ellos Taylor Swift, Paul Rudd, Martin Short, Steve Martin, Ed Sheeran, Paris Hilton y Ashley Park, además de David Henrie, excompañero de Selena en “Los Hechiceros de Waverly Place”.

La pareja eligió a Ralph Lauren para vestir en su gran día, Selena caminó hacia el altar con un vestido de satén con cuello halter y bordado a mano, acompañado de un ramo de lirios del valle. Benny lució un clásico esmoquin negro con un moño.

Las primeras imágenes, compartidas en las redes sociales de la pareja muestran a los recién casados sonrientes, tomados de la mano, abrazados en el césped y compartiendo gestos de ternura, en una de ellas, Benny reposa con la cabeza en el regazo de Selena mientras ella lo acaricia.

Aunque la ceremonia fue privada, las imágenes y detalles revelados muestran que la boda fue fiel al estilo de la pareja: romántica, elegante y profundamente personal. En Instagram, Selena se limitó a escribir la fecha de la boda: “🤍 9.27.25 🤍”, mientras Benny comentó emocionado: “Mi esposa en la vida real”.

Así comenzó el fin de semana de ensueño

Selena Gomez y Benny Blanco dieron inicio oficial a su esperado fin de semana de bodas con una cena de ensayo íntima y llena de emociones, el encuentro se celebró el viernes 26 de septiembre en una propiedad privada y de lujo fue descrito como un evento con “la mejor vibra”.

De acuerdo con People, la velada incluyó familiares y amigos cercanos a la pareja, por lo que todo apunta a que en la boda la lista de invitados sea estelar.

“Las festividades de la boda comenzaron ayer con una cena de ensayo. Había un ambiente inmejorable, la cena se prolongó hasta bien entrada la noche y los invitados lo pasaron genial”,

aseguró la fuente.

La historia detrás del “sí, quiero”

El romance entre Selena y Benny comenzó oficialmente en julio de 2023, aunque se conocían desde hacía casi dos décadas por su trabajo en la música. En diciembre de 2023, la cantante confirmó la relación en Instagram, y un año después, en diciembre de 2024, Benny le propuso matrimonio durante un picnic en California.

La propuesta fue sencilla y romántica: un día de campo con una canasta, un Taco Bell y un anillo de diamantes talla marquesa que Selena presumió en redes con la frase: “La eternidad comienza ahora…”.

En los meses previos a la boda, la artista celebró su despedida de soltera en Cabo San Lucas junto a sus amigas, mientras que Benny festejó en Las Vegas. Incluso, amigos como Taylor Swift y Ed Sheeran habían confirmado su asistencia con entusiasmo desde principios de año.

Más allá de su relación sentimental, Selena y Benny también han compartido su pasión por la música. En 2024 trabajaron juntos en el álbum “I Said I Love You First”, un proyecto íntimo creado desde su estudio en casa, que refleja sus experiencias y su historia de amor.

“Es mi mejor amiga. Nos reímos todo el día. Me inspira”, declaró Benny en una entrevista previa, mientras que Selena aseguró que el amor llegó cuando menos lo esperaba.

Con esta unión, Selena Gomez y Benny Blanco sellan casi dos años de relación, consolidando una historia de amor que empezó en la música y que hoy se transforma en un nuevo capítulo juntos.