“Señora Influencer”, cinta que protagoniza Mónica Huarte y por la que lloró siete minutos al verla

“Señora Influencer” es una película mexicana, que ya está en cines, que parece ser una sencilla comedia, pero en realidad esconde mucho drama, misterio y hasta terror.

La cinta es protagonizada por Mónica Huarte, quien reveló ante algunos medios de comunicación, entre ellos Unotv.com, que esta cinta es de la que más orgullosa se siente, pues tuvo que explorar su lado obscuro. Añadió que cuando vio la película no pudo evitar llorar de la emoción, pues este tipo de retos actorales son con los que siempre ha soñado.

“Toda la vida soñé con un personaje así, que me sacara todo el rango, desde la comedia hasta unas partes muy dolorosas y oscuras. Esto es lo que quiero hacer”.

Mónica Huarte da vida a Fátima en “Señora Influencer: “es un personaje que vive como si no lo hubieran lastimado, pero está a flor de piel y está vulnerable. La han juzgado por tener un problema de salud mental cuando en realidad es como una niña que está muy pura y floreciendo. Lo que le pasa es que la rompen en redes sociales con tanto hate y ahí es donde decide vengarse”.

La mexicana de 42 años aseguró que esta película tiene un poderoso mensaje sobre a salud mental, sobre lo que en realidad puede vivir un influencer y es una especie de sátira sobre lo fácil que es esconderse tras un perfil y fastidiar la vida de los demás.

Huarte tiene más de 27 años actuando y en los últimos de ellos, ha participado en comedias románticas como “Qué viaje con papá” y “El amor no puede esperar”, sin embargo, reveló que ha tenido que dejar pasar algunos proyectos pues teme ser encasillada.

“Si uno no se sale del cajón al que te meten vas a seguir haciendo lo mismo toda tu vida y creo que he tenido que decir no a muchísimas cosas por ir por este tipo de trabajos”.

Mónica Huarte.