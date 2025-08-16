GENERANDO AUDIO...

El director ejecutivo de Del Records, José Ángel del Villar, fue sentenciado a cuatro años de prisión federal y al pago de una multa de 2 millones de dólares, tras ser declarado culpable de conspirar para violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), conocida como Ley Kingpin.

La sentencia fue emitida por la jueza de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong, en la Corte Federal de Estados Unidos. En el mismo caso, la empresa Del Entertainment recibió una condena de tres años de libertad condicional y una multa de 1.8 millones de dólares.

Negocios con promotor vinculado a cárteles

El jurado federal determinó que Del Villar realizó negocios con Jesús Pérez Alvear, alias “Chucho”, un promotor musical con sede en Guadalajara que fue designado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como “narcotraficante especialmente designado” el 6 de abril de 2018.

Según las investigaciones, Pérez operaba la empresa Gallística Diamante, también conocida como Ticket Premier y facilitaba el lavado de dinero para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización “Los Cuinis”.

A pesar de conocer la designación y la prohibición de hacer negocios con personas en la lista de la Ley Kingpin, Del Villar y su compañía continuaron organizando conciertos en los que Pérez y Del Entertainment tenían intereses financieros.

Entre los artistas que trabajaron con Ángel del Villar en ese periodo, destaca el cantante mexicano Gerardo Ortiz.

Advertencias ignoradas

El 19 de abril de 2018, agentes del FBI advirtieron a un músico de renombre sobre la designación de Pérez y le informaron que era ilegal presentarse en eventos que él organizara.

Pese a la advertencia, el 28 de abril de 2018, el artista actuó en un concierto en Aguascalientes, México, organizado por Pérez. Según la fiscalía, la tarjeta de crédito de Del Villar fue utilizada para pagar un jet privado que trasladó al músico desde Van Nuys, California, hasta el evento.

En 2018 y 2019, se repitieron presentaciones en ciudades como Mexicali y San José Iturbide, Guanajuato, bajo la misma dinámica.

Los fiscales argumentaron que Ángel del Villar “orquestó un sofisticado plan criminal sostenido durante un largo período de tiempo”, con innumerables transacciones ilegales.

Otros involucrados

En este caso también están implicados:

Luca Scalisi , de 59 años, residente de West Hollywood, quien se declaró culpable el 23 de mayo de conspirar para traficar con bienes de narcotraficantes. Su sentencia está programada para el 22 de octubre

, de 59 años, residente de West Hollywood, quien se declaró culpable el 23 de mayo de conspirar para traficar con bienes de narcotraficantes. Su sentencia está programada para el Jesús Pérez Alvear, alias “Chucho”, quien se declaró culpable de conspiración y fue asesinado en México en diciembre de 2024

Además, la semana pasada, el Departamento del Tesoro incluyó en la lista de sanciones a Ricardo Hernández Medrano, conocido como “El Makabelico” o “Comando Exclusivo”, por presuntamente usar conciertos y regalías para lavar dinero para el Cártel del Noreste (antes Los Zetas).