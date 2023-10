Gloria Trevi y su embarazo en prisión: ¿Sergio Andrade es el padre de su hijo Ángel Gabriel?

Por años se habló de que Sergio Andrade es el padre del hijo mayor de Gloria Trevi, Ángel Gabriel, información que la cantante no había confirmado y hasta ahora, en la serie que cuenta su versión de lo que vivió con el productor, la intérprete de “Todos me miran” habría confesado qué pasó con el embarazo que tuvo en prisión.

Gloria Trevi habló del embarazo que tuvo después de su hija Ana Dalay, la bebé que murió a los pocos meses de nacida y detalló que quedó encinta antes de saber lo que Andrade había hecho con la menor. Sus palabras se han interpretado como la verdad que ya se sabía, aunque la cantante no lo dice directamente en su declaración.

Cuando estuvo en Brasil, Gloria Trevi tuvo dos hijos. Su primogénita fue Ana Dalay, la bebé que murió en circunstancias extrañas y que según versiones, Sergio Andrade habría ordenado tirar el cuerpo de la bebé a un río.

Trevi se encontraba en Brasil cuando se le buscaba por corrupción, rapto y violación de menores junto con Sergio Andrade, escándalo que los puso en la mira de la justicia internacional como cabezas de un clan que vio su fin tras una denuncia de los padres de Karina Yapor.

En el 2000 se detuvo a la estrella pop, Sergio Andrade y Mary Boquitas. Dos años después, la cantante dio a luz a Ángel Gabriel, su nacimiento se ocurrió cuando ella estaba en prisión.

Sobre las dudas del padre de su hijo, Gloria Trevi contó en la serie “Ellas soy yo” que se embarazó, al parecer de Sergio Andrade, antes de saber lo qué había pasado con su hija Ana Dalay.

“Adela Micha me dice que no le dan las cuentas cuando preguntaba por qué yo, después de saber lo de mi hija, me había embarazado de este tipo… Primero me embaracé y después me enteré de lo que este tipo había hecho con mi hija”

Señaló Gloria Trevi