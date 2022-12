Sergio Arau detesta la Navidad: “Solo es consumismo”

Sergio Arau asegura que no le gusta la Navidad ni ninguna fecha que genere consumismo, disfruta pasar tiempo en familia y convivir en la cena, pero la idea de comprar tantos regalos y gastar mucho dinero nunca le ha gustado, Así lo reveló el músico mexicano en entrevista para UnoTV.com.

“Ver a la familia eso sí es maravilloso, pero todo el espíritu de gastar y gastar no me encanta. Por lo general le huyo al consumismo, no me emociona eso”. Sergio Arau.

Arau aseguró que cuando hay intercambios dentro de la familia y todos se organizan sí “le entra” con mucho gusto, pero no es adicto a participar en las actividades de consumismo que se han ido inventando con el paso del tiempo.

Esta Navidad, el también cineasta no estará con su familia pues tiene trabajo en Los Ángeles, donde vive la mitad del tiempo: “Me toca trabajar y está complicado amarrar las fechas, pero los veré para año nuevo o para partir la rosca en los Reyes Magos, ellos no me caen tan mal”.

“Un día sin mexicanos” podría tener secuela

Sergio Arau fue director, escritor y productor del filme “Un día sin mexicanos”, estrenado en 2004 que atrajo la atención por el tema y por la imaginativa campaña de marketing. Ese mismo año, en México, fue la película más taquillera y hasta la fecha ha vendido más de 500 mil DVD’s en Estados Unidos.

El guión para la secuela de la película está listo e incluso una casa productora había comprado los derechos para realizarla, pero la pandemia se cruzó y ahora está en la espera de un interesado en filmar la segunda parte de esta cinta.

Sergio Arau no puede sacar su disco por culpa de Adele

Sergio Arau estrenó nueva música, pero no ha podido presentar ni vender su disco físico “por culpa” de Adele, pues la intérprete londinense mandó a reproducir millones de copias de su reciente material discográfico “30” y no han acabado de hacerlas.