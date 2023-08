Sergio Mayer arremete contra familia de José José y manda mensaje a Wendy Guevara

Sergio Mayer asistió a la alfombra naranja de los Kids Choice Awards 2023, en donde habló de varios temas tras el fin del reality show “La Casa de los Famosos”. Frente a las cámaras de Unotv.com, el actor arremetió contra la familia de José José por las antiguas acusaciones en torno a las regalías del cantante y envió un mensaje a su amiga Wendy Guevara.

Sergio Mayer acudió al Auditorio Nacional para los Kids Choice Awards México 2023 y, tal como lo hizo en “La Casa de los Famosos” volvió a asegurar que nunca se quedó con las regalías de José José, por lo que arremetió contra José Joel, Marysol Sosa y su madre Anel Noroña.

Asimismo, el expolítico dijo que espera una reconciliación como familia. Sin embargo, piensa que el pleito actual “es el reflejo de que siempre tuve la razón”.

En 2019, el presentador Javier Ceriani aseguró que una empresa supuestamente a nombre del exdiputado cobraba las regalías que José José generaba en YouTube. La empresa supuestamente tenía nexos con Monique, la hijastra de José José y media hermana de Sarita Sosa.

Este sábado 26 de agosto, Sergio Mayer aseguró que tanto José Joel, como Marysol Sosa y Anel Noroña lo atacaron sabiendo que no era cierto. “Ojalá y se reencuentren y que tengan una reconciliación como familia, les deseo lo mejor a todos a pesar de que hicieron un daño que no debieron haber hecho”, remató.

Sergio Mayer siempre negó estar cobrando regalías del “Príncipe de la Canción”. Incluso en “La Casa de los Famosos” le explicó a Wendy Guevara su propia versión de los hechos.

“Empezaron a decir que José había muerto pobre por mi culpa, que entre su hijastra y yo le habíamos robado todo su dinero porque lo ayudaba, era mi amigo, trabajamos juntos en La Fea más Bella, era muy amigo de mi suegro, cuando el se enfermó y venía a México, lo apoyaba con despensa, porque no tenía ya dinero”, le dijo a la eventual ganadora del reality show.

Sergio Mayer y Wendy Guevara fueron parte del Team Infierno en “La Casa de los Famosos“. Además de dicha revelación sobre José José y su familia, ambos compartieron múltiples momentos dentro del programa y aseguró que siempre la apoyará en lo que necesite.

“Al Team Infierno no nos pudieron dividir adentro y no nos van a dividir afuera. Siguen diciendo y generando polémica. Como cada quien anda por separado y no saben la realidad, pero dentro de la casa no nos pudieron dividir. Somos una familia, somos una hermandad y a Wendy la adoro. La voy a apoyar en todo lo que pueda”.

Sergio Mayer