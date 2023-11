“Voy a sacar los videos que tengo”: Sergio Mayer lanza advertencia a GB5 si siguen hablando de él

Sergio Mayer lanza advertencia a GB5 si siguen hablando de él. Foto: Getty

Sergio Mayer advirtió a los integrantes de GB5, antes Garibaldi, que, en caso de que sigan hablando de él, comenzará a exponer los videos que tiene en su poder y en donde se demuestra quién habló mal de cada quién.

En entrevista con varios programas de televisión, entre ellos Sale el Sol el polémico famoso, señalado de tráfico de influencias, consideró que los dichos de sus excompañeros de grupo no son “ni inteligentes ni prudentes”.

“Sigan con sus comentarios que no creo que sean ni inteligentes ni prudentes. A la próxima vez que yo escuche que alguno de ellos haga algún comentario hacia mi persona de lo que paso, voy a sacar todos los videos que tengo”.

De acuerdo con Sergio Mayer, los videos que tiene son parte de su reality y afirmó que él va dos pasos adelante, y les llamó a ponerse a trabajar.

“Acuérdense que en ese tiempo estaba haciendo mi reality y tengo todo grabado. Lo que dijeron, cómo lo dijeron, quién habló mal de quién, todo lo tengo en los chats y todo lo tengo grabado. Se les olvida que yo voy dos pasos adelante. Que se dediquen a trabajar”.

Finalmente, Sergio Mayer mandó un fuerte recado a Víctor y a Charly, a quienes recordó que deben tener gratitud, sin dar mayores detalles de la acción que tuvieran que agradecerle al famoso, quien, dijo, los comentarios de sus excompañeras de Garibaldi no le extrañaban.

“Víctor y Charly deben de saber y reconocer y hay algo que no se debe de perder nunca, que es la gratitud. Hay algo que va más allá del nombre de un grupo, hay algo que va más allá de un dinero. Hay cosas que no se pueden contar y ellos saben a lo que me refiero. De las demás ni me extraña ni me sorprende en absoluto”.