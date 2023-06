“No dejes de ver a tus hermanitas”: Sergio Mayer llora al hablar del distanciamiento con su hijo mayor

Sergio Mayer llora al hablar del distanciamiento con su hijo. Foto: Cuartoscuro

Sergio Mayer se mostró conmovido hasta las lágrimas por el distanciamiento que mantiene con su hijo Sergio, producto de su relación con la actriz Bárbara Mori. El exintegrante de Garibaldi, que actualmente es parte de “La Casa de los Famosos”, le envió un mensaje a su primogénito.

“A Sergio tiene tiempo que no lo veo”, comenzó a decir el famoso, señalado por presunto tráfico de influencias en el caso de Alexa Parra contra su padre, el actor Héctor Parra.

Después, con la voz entrecortada, Sergio Mayer pidió a su hijo mayor, quien no se ha librado de polémicas por su paternidad, que no se aleje de sus hermanas, hijas del actor con Isabella Camil.

“Aprovecho este momento, Sergio, para decirte que mi corazón y mi casa están abiertos para ti. Sabes lo importante que eres en mi vida y lo importante que eres para tus hermanitas. Y, si en determinado momento, no te sientes a gusto viéndome a mí, no dejes de ver a tus hermanitas”, pidió Sergio Mayer durante su estancia en “La Casa de los Famosos”.

¿Por qué se alejó Sergio Mayer de su hijo Sergio Mayer Mori?

Aunque ésta no es la primera vez que Sergio Mayer habla de la nula relación que existe entre él y su hijo, quien fue blanco de críticas por hablar mal de las canciones de RBD para la nueva versión del proyecto, pues en entrevista con Yordi Rosado habló de la situación.

“(La relación con Sergio) está un poco distanciada porque él es muy libre y ha tomado sus decisiones. Lo he respetado mucho, me he mantenido al margen. Quería ayudarlo mucho en su carrera y me gusta que Sergio haya salido adelante sin mi apoyo. Nunca le gustó mi disciplina”, dijo Sergio Mayer en entrevista con el exconductor de “Otro rollo”.

Sin embargo, la declaración no paró ahí, pues habló de las nuevas generaciones a quienes describió como holgazanes.

“Estas generaciones, sin faltarles al respeto, son más hue***, más dejados, menos comprometidos, viven más la vida. A nosotros nos educaron que tienes que trabajar. Hoy los jóvenes viven en el momento”, afirmó Sergio Mayer en dicha entrevista con Yordi Rosado.

Hasta el momento, su hijo, Sergio Mayer Mori, no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha compartido algún tipo de contenido en redes sociales referente a su famoso papá.