Sergio Mayer Mori dice que ya mejoró su relación con Natalia Subtil por el bien de su hija… ¡quiere volver a ser papá!

Sergio Mayer Mori habla de Natalia Subtil y su hija Mila – Foto: Claudia Lando

Sergio Mayer Mori, acudió junto con su padre a la alfombra naranja de los Kids Choice Awards México 2023, en donde mencionó que su relación con Natalia Subtil, su expareja y madre de su hija Mila, se ha tranquilizado en los últimos meses. Esto en un común acuerdo por el bien de la menor.

Ya todo está tranquilo con Natalia Subtil, dice Sergio Mayer Mori

Sergio Mayer Mori y Natalia Subtil han protagonizado diversas polémicas desde 2016, año en que nació su hija Mila. Ambos han reiterado que no se encuentran juntos como pareja; sin embargo, también han protagonizado peleas como en 2022, cuando ella lo acusó de no cumplir con la manutención de la niña.

Sin embargo, en entrevista con Unotv.com, el joven de 25 años no sólo se mostró orgulloso de su hija. También reconoció que la situación entre ambos se ha tranquilizado por el bien de la menor.

“Estoy muy orgulloso de poder ser papá de una personita tan hermosa tan inteligente y tan sensible, de verdad (…) Yo creo que tiene que ver mucho con la edad. Hoy en día creo que, con el tiempo, hemos entendido qué es lo mejor para Mila” Sergio Mayer Mori

“Siento que, tanto Natalia como yo, siempre hemos querido lo mejor por nuestra hija, independientemente de nuestros roces y nuestros choques y de cómo nos hemos dicho cosas a lo largo de los años”, agregó el hijo de Sergio Mayer.

Asimismo, aseguró que, a pesar de los roces e insultos entre ambos a lo largo de los años, “estamos bien”. Desde su perspectiva, lo importante es que Emilia tenga una relación con ambos padres y que ambos padres también le den una relación sana saludable y bonita”.

Quiere volver a ser papá: “Quiero más de eso”

Sergio Mayer Mori también reconoció que, con la edad, entendió que la paternidad no debía ser tan complicado. Actualmente, disfruta ver cómo ha crecido Mila. Producto de su experiencia, no le cierra las puertas a convertirse en padre por segunda vez: “Claro que sí, me encantaría. Lo he dicho, antes de Mila yo no quería ser papá”.

Por otro lado, se enorgulleció de que su hija “ya no es una bebecita, ya se ve su personalidad y su inteligencia”. El hecho de verla madurar, ha hecho que quiera más de eso.

En cuanto a su carrera profesional, Mayer Mori mantiene como prioridad a su carrera musical, aunque aseguró que sigue presentándose a muchos castings. “Estoy ya de regreso en México listo, para lo que lo que se venga, pero antes que nada está la música”, remató.