Sergio Mayer Mori enseña de más en “La Granja VIP”

Sergio Mayer Mori está dando contenido en “La Granja VIP”. Foto: Cuartoscuro

Sergio Mayer Mori es uno de los concursantes de la “La Granja VIP” y, a dos días de haber empezado el programa, fue captado desnudo y enseñando de más.

Las cámaras del programa de TV Azteca están grabando las 24 horas y en un “descuido”, el hijo de Bárbara Mori, dejó ver su parte íntima.

Desnudo de Sergio Mayer Mori se vuelve viral

Sergio Mayer Mori está dando contenido a pocos días de que inició el programa, donde además se convirtió en el “capataz de la semana” dándole varios privilegios.

Los finalistas del primer concurso de “La Granja VIP” fueron Jawi, Kike Mayagoitia y Sergio Mayer Mori, éste último resultando ganador.

Los privilegios a los que tuvo acceso Mayer Mori fueron cama king size, comida gourmet, tratamientos de relajación, inmunidad en la próxima nominación y jacuzzi.

Y precisamente en el jacuzzi es donde el también actor mostró de más, tanto de la parte trasera como frontal, volviéndose viral y tema de conversación en las redes sociales.

Durante su tiempo en el jacuzzi, olvidó que las cámaras lo grababan las 24 horas y apareció completamente desnudo, momento que ha generado un gran debate en redes sociales.

Algunos lo tomaron como un descuido, mientras que otros aseguraron que lo hizo con toda la intención para mantenerse como uno de los favoritos del programa.

Las redes sociales se rinden ante Sergio Mayer Mori

El “pequeño” descuido de Sergio Mayer Mori enloqueció a las redes, donde muchos “resaltaron” sus atributos, y otros donde aseguraron que pagarían la suscripción a Disney Plus, donde también se transmite el show.

Otros más se adelantaron a decir que el “reinado” de Aldo de Nigris, ganador de “La Casa de los Famosos México 3”, duró una semana y ahora es tiempo de Sergio Mayer Mori. Mientras que otros hicieron memes sobre lo sucedido.

¿Qué es “La Granja VIP” y cómo funciona este reality show?

A lo largo de 10 semanas, los 16 participantes serán puestos a prueba al enfrentarse a las complicaciones de la vida en el campo.

Los famosos permanecerán encerrados en un lugar recóndito del Ajusco, en la Ciudad de México, y tendrán que superar diferentes retos.

Además de su transmisión 24/7 en la plataforma de streaming de Disney, “La Granja VIP” tendrá galas en vivo de lunes a viernes a las 21:00 horas, conducidas por Adal Ramones.

Finalmente, cada domingo se llevará a cabo la gala de eliminación a las 20:00 horas.

En cada gala semanal se decidirán puntos clave para el desarrollo del programa, incluyendo a los famosos en riesgo de abandonar la competencia.

Además, a lo largo del reality show los participantes tendrán que conseguir su alimento, cuidar animales y hacerse cargo de un huerto.

¿Quiénes participan en “La Granja VIP”?

La edición 2025 de “La Granja VIP” contará con 16 figuras de la farándula mexicana, quienes enfrentarán desafíos y serán grabados las 24 horas del día los siete días de la semana.

