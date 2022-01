“Sufrimos un secuestro”: Sergio Mayer quiere revelar anécdotas fuertes en serie de Garibaldi

Sergio Mayer quiere que Garibaldi tenga una serie y aseguró que en ella podría hablar del secuestro que vivió el grupo en un país de Centroamérica. El compañero de Pilar Montenegro, Paty Manterola y Charly López señaló que en la producción desea contar “anécdotas fuertes”.

De cumplirse el anhelo de Sergio Mayer, la serie de Garibaldi se sumaría a las que se han hecho de otras agrupaciones como la que se realizó de Menudo. El actor, a quien hace poco hackearon, comentó en una entrevista con medios de comunicación que los capítulos podrían ser atractivos para los fans de la banda famosa por canciones como “La ventanita” y “Banana”.

Sergio Mayer comentó cuáles son los planes que tiene para una serie de Garibaldi, la agrupación de la que fue parte a finales de los años 80 y que en el 2020 perdió a uno de sus integrantes, Xavier Ortiz.

El ex de Bárbara Mori confesó que pretende hablar de la vez que los secuestraron en un país de Centroamérica.

“Incluso sufrimos un secuestro en uno de los países por unas personas que no nos dejaron salir, literal secuestrados con armas y todo para irle a cantar a una persona y son cosas que nunca hemos dicho. No quiero equivocarme de país, recuerdo que fue en Centroamérica, pero mis compañeros tienen más frescos esos datos y ahí salió. Efectivamente, nos rodearon la camioneta y no nos dejaron salir hasta que le fuéramos a cantar a una persona”

El que también fue parte del show “Sólo para mujeres” indicó que él y sus compañeros de Garibaldi tienen varias anécdotas fuertes para contar.

En cuanto a los rumores de que Pilar Montenegro se encuentra mal de salud, Sergio respondió que comió con ella hace un año y la vio perfectamente bien.

“Ella está bien, ella se retiró de los medios, se retiró desde hace mucho tiempo, ha sido congruente con lo que dijo y que yo sepa, no me consta que esté mal. No les puedo yo confirmar eso porque sería muy delicado y si ella no lo dice, tengo que ser muy respetuoso”

Sergio Mayer