¿Le dolió? Sergio Mayer reacciona a regreso de Garibaldi con nuevo nombre; “no me invitaron”, dice

Sergio Mayer reacciona a regreso de Garibaldi con nuevo nombre. Foto: Cuartoscuro

Sergio Mayer reaccionó al regreso a los escenarios de sus compañeros de Garibaldi, pero ahora bajo el nombre de GB5. El político, acusado de tráfico de influencias, aseguró que no fue invitado al proyecto en donde está Charly López, Paty Manterola y más.

“No, a mí me hubiera encantado, por su puesto, pero no me invitaron. No fui considerado y ni modo. Nadie se ha acercado ni me ha dicho nada”. Explicó el integrante que participó en “La casa de los famosos México”.

En entrevista con varios medios, entre ellos el programa Sale el Sol, explicó la razón por la que sus excompañeros de Garibaldi regresan, pero con otro nombre.

“El nombre, junto con Televisa, tenemos los derechos de Garibaldi, por eso ellos se cambian el nombre, pero nada más”

Mayer, quien se vio involucrado en el caso del actor Héctor Parra, aseguró que el permiso para que se utilice el nombre tendría que ser dado por la televisora de San Ángel.

El actor aseguró que no tiene problemas con sus excompañeros, a quienes les deseo éxito. No descartó que pudiera ser parte de GB5, pues, según dijo, eso lo definirá la gente.

“Yo les deseo todo el éxito. Y me hubiera encantado estar con ellos porque los adoro. Puede ser, puede ser. Eso lo va a definir la gente”.

Pese a lo dicho por Sergio Mayer, Charly López y Katia Llanos, integrantes de GB5, explicaron, en el programa “De primera mano”, que no “comulgan” con la manera de trabajar que tiene Sergio Mayer.

“No comulgamos en la manera de pensar de Sergio Mayer. No comulgamos en la manera en la que trabaja él… Ni peleamos, ni queremos ocupar el nombre, porque somos GB5. Somos los Garibaldi originales”.

Charly López, expareja de Ingrid Coronado, aseguró que un reencuentro con Sergio Mayer no pasará, pues ya probaron esa “fórmula y no funcionó”.

“No va a pasar. Somos GB5. Está Pati, Víctor, Katia, Luisa y yo. No va a pasar porque, además, ya probamos esa fórmula y no funcionó”.