“Todos me envidian”: Sergio Mayer responde a críticas tras polémica con Wendy Guevara

Sergio Mayer responde a críticas tras polémica con Wendy. Foto: Cuartoscuro

Sergio Mayer se defendió luego de que fuera blanco de críticas por, presuntamente, querer aprovecharse de Wendy Guevara, su compañera y ganadora de “La casa de los famosos México”.

En entrevista con la revista TVyNovelas, el polémico exintegrante de Garibaldi afirmó que es objeto de envidias por parte de sus detractores.

“Todos me envidian, pero te digo algo, me podrán envidiar e imitar, pero la luz y la esencia no me la pueden robar”

En medio los señalamientos que se avivaron luego de revelarse un presunto contrato que Mayer quiso hacer firmar a Wendy Guevara, el también político afirmó que no hay una sola persona que pueda señalarlo de robo.

“No hay una sola persona que pueda decir que le he robado, de verdad no hay nadie que pueda decir que tenga un problema conmigo porque le robé, todos se sienten mal porque yo genero más, y lo entiendo, soy el productor, soy el creativo, soy el que invierte y sí, gano más que a los que contrato”

Además, Sergio Mayer no tuvo reparo en reafirmar que ninguno de los que fueron parte del tan popular “Team infierno” en “La casa de los famosos México” son sus amigos.

“Yo no sabía que a los que hacen vida en redes, dejarlos de seguir les afecta tanto, pero no los dejé de seguir porque tuve un problema, al contrario, los adoro… entonces les molestó mucho que yo dijera que no son mis amigos, o sea, hablar de una amistad implica algo mucho más grande que convivir en un reality, y todos se me vinieron encima”

La polémica que alcanzó a Sergio Mayer comenzó cuando Wendy Guevara confesó que pidió a ejecutivos que, por favor, le “quitaran” al actor, pues, dijo, se convirtió en otra persona.

En entrevista con Adela Micha, la mujer trans confesó cómo se fracturó la relación con Sergio Mayer.

“Yo nunca lo había visto así. Ese día se me desabrochó un botón (de la blusa), se me rompió, entro a su oficina y le digo ‘ya vine, Sergio. Qué pasó’ entonces me dice ‘No manches, ve como vienes, para la otra, fíjate cómo vienes’. O sea, yo lo vi como otra persona”.