“Me corrieron de Garibaldi por no cantar”: coronan a Sergio Mayer como el Rey del Mariachi, se echa palomazo y se le va la voz

Sergio Mayer pasó un bochornoso momento luego de ser coronado como el Rey del Mariachi, pues el exintegrante de Garibaldi se quedó sin aire al interpretar “El aventurero”, tema que hiciera popular Pedro Fernández. Tal fue la aparente falta de aire que el expolítico sacó un inhalador de la bolsa de su pantalón.

Ante un teatro lleno y con los ojos sobre él, Sergio Mayer, acusado de tráfico de influencias en el caso contra Héctor Parra, se dispuso a cantar el icónico tema, no sin antes adelantar que no cantaba, motivo por el cual dijo, en tono de broma, que lo habían sacado de la exitosa banda Garibaldi.

“¿Nos echamos una (canción)? Pero no me dejen solo porque, a ver, quiero aclarar, a mí me corrieron de Garibaldi porque no cantaban, no quiero que me corran del teatro hoy”.

Sergio Mayor