“Severance” estrena segunda temporada. Foto: AppleTv+.

La segunda temporada de “Severance” ya está disponible en AppleTV+ y llega con nuevas sorpresas, entre ellas la incorporación de Sarah Bock, una joven actriz que se suma al elenco de esta aclamada serie.

En entrevista con UnoTV, Sarah compartió su emoción por formar parte de este proyecto y cómo fue su experiencia en el set.

“Me siento muy afortunada. Soy fan de la serie, amé la primera temporada, así que ser parte de la segunda es un privilegio. No puedo creer que esté aquí”, expresó Bock.

¿De qué trata “Severance”?

La serie, creada por Dan Erickson y dirigida en gran parte por Ben Stiller, es un drama con toques de comedia, que explora la vida de los empleados de Lumen Industries, una empresa que ha implementado un procedimiento quirúrgico llamado ‘separación’ para separar los recuerdos laborales de los personales.

Esta mezcla de misterio, intriga y humor ha convertido a “Severanca” en una producción única y muy apreciada por la audiencia.

¿Qué personaje interprera Sarah Bock?

Sarah interpreta a Miss Wong, un personaje que, según ella misma describe, es “muy misterioso y un poco fuera de lo común“.

“Nunca sabes realmente lo que está pensando, solo dice lo necesario y deja al público preguntándose”.

Crear a Miss Wong no fue tarea fácil, ya que Bock tuvo que construir la historia de fondo del personaje sin mucha información sobre su lugar en Lumen.

El personaje de Miss Wong ha generado muchas dudas entre los fanáticos, especialmente por su corta edad y su presencia en Lumen: “Esa es una pregunta que muchos se hacen, incluso dentro de la serie. Tendremos que seguir viendo para descubrir si eso se responde”, mencionó Sarah.

Para darle forma a Miss Wong, Bock trabajó estrechamente con el equipo creativo, y juntos decidieron hacerla aún más enigmática: “Hubo escenas donde tenía más diálogos, pero Ben y yo optamos por recortarlos para aumentar el misterio”, explicó.

Además de enfrentarse al desafío actoral, Sarah también tuvo que equilibrar sus estudios escolares con las grabaciones, una experiencia que describió como “complicada”, pero que valió totalmente la pena.

¿Qué esperar de “Severance 2”?

Sobre la segunda temporada, la actriz adelantó que la serie retoma el tono y los elementos cómicos de la primera, pero todo está amplificado: “Conoceremos más del mundo exterior y también profundizaremos en los ‘indies’, además de entender mejor a cada personaje”.

Trabajar junto a figuras como Adam Scott y Patricia Arquette fue un sueño hecho realidad para Sarah.

“Soy una gran admiradora de todos los actores del show y de sus proyectos anteriores, así que aprender de ellos fue increíble”, dijo. Sin embargo, confiesa que en su primer día en el set sintió el síndrome del impostor.

“Tenía 16 años y nunca había estado en un set así. Ver a Ben Stiller y a todos esos actores tan experimentados me hizo sentir que no sabía lo que estaba haciendo, pero todos fueron muy pacientes y me ayudaron a adaptarme”, compartió la actriz.

Sobre el director y productor Ben Stiller, Bock destacó su calidad humana: “Es una persona muy centrada e inteligente. Uno podría imaginarse algo diferente por sus películas, pero es increíblemente amable y fue un placer trabajar con él”.