Shakira anuncia fechas nuevas en México, incluye Querétaro, Puebla, Guadalajara y CDMX

Shakira anunció nuevos conciertos. Foto: Liliana Estrada cortesía Sony Music

La euforia por el regreso de Shakira a México sigue en aumento. Tras agotar once fechas en CDMX (7), Monterrey (2) y Guadalajar (2), la cantante colombiana anunció cuatro nuevos conciertos en el país como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Las nuevas presentaciones se llevarán a cabo en las siguientes fechas y sedes:

29 de agosto – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

2 de septiembre – Estadio Corregidora, Querétaro

6 de septiembre – Estadio Akron, Guadalajara

12 de septiembre – Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Los boletos estarán disponibles en preventa el 28 de marzo, mientras que la venta general comenzará el 29 de marzo.

El retorno de Shakira a México no solo representa un éxito en taquilla, sino que también ha generado una derrama económica significativa. Con siete fechas agotadas en la Ciudad de México, se espera que más de 455 mil personas asistan a sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, lo que ha impulsado diversos sectores de la economía local.

Datos preliminares de la Secretaría de Turismo indican que la ocupación hotelera en la capital alcanzará un 66% durante los días del tour, un aumento del 5% respecto a la media habitual. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) estima que la gira generará una derrama económica de 4 mil 490 millones de pesos, beneficiando a la hotelería, restaurantes, centros nocturnos y una amplia variedad de negocios.

El fervor por Shakira ha sido innegable desde el anuncio de su gira. Más de 2.5 millones de personas han ingresado a Ticketmaster en busca de boletos, convirtiéndola en la artista más buscada en la plataforma en el último año (de marzo de 2024 a marzo de 2025).

Además, entre el 30 y 40% de los asistentes viajarán desde otros estados para asistir a los conciertos, lo que refuerza el impacto de la gira en la movilidad y el turismo interno.