¡Apareció en Coachella! Shakira anuncia gira mundial: Las Mujeres ya no lloran World Tour

Shakira, la famosa cantante colombiana, anunció su próxima gira mundial durante su participación en la presentación del productor argentino Bizarrap durante el Festival Coachella este viernes.

Las Mujeres ya no lloran World Tour es el título con el que la intérprete de Waka Waka y Loba, entre otros éxitos, volverá a los escenarios de distintas ciudades.

Luego de rumores que la vinculaban como uno de los actos de Coachella 2024 y, aunque esto finalmente no sucedió. La cantante terminó acaparando los reflectores de la presentación de Bizarrap.

Como una auténtica loba, Shakira apareció en el escenario con una luna de fondo, entre sorpresa y aplausos de todos los presentes en el famoso festival.

Su aparición también derivó en que, junto al productor argentino, ambos interpretaran el tema Bzrp Music Sessions, Vol. 53. Canción latina que fue la más buscada en Google el año pasado.

“Hoy no me puedo contener. Hoy tengo que avisarles algo. Biza, ¡me voy de gira, Biza! (…) ¡Me voy de gira, por fin! ¡Sí, finalmente me voy de gira! ¡Empezando aquí! ¡Empezando en noviembre, este año, en esta ciudad! ¡No puedo esperar!

Adelantó Shakira mientras en las pantallas del escenario aparecía el nombre de su próximo tour