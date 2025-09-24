Shakira baila junto a Beéle, acusado de filtrar video íntimo con Isabella Ladera

GENERANDO AUDIO...

Shakira es criticada por bailar con Beéle. Foto: Getty Images

Shakira sorprendió a sus seguidores al aparecer en un video bailando este martes 23 de septiembre junto al cantante colombiano Beéle, quien recientemente se ha visto envuelto en un escándalo mediático al ser acusado de filtrar un video íntimo con la influencer Isabella Ladera.

El clip con Shakira fue compartido por el cantante Beéle en su cuenta de Instagram que muestra a ambos artistas disfrutando de un momento en un estudio de grabación mientras se mueven al ritmo de “Currucuchu”, tema de la cantante folclórica colombiana Niña Emilia.

En las imágenes, se observa cómo el reguetonero toma a Shakira de la cintura mientras ambos sonríen y bailan al ritmo cafetalero, lo que ha generado especulaciones sobre una posible colaboración musical.

La intérprete de “Antología” lució un look casual compuesto por pantalón de mezclilla con aberturas y un top a juego, mientras que Beéle vistió bermuda y camiseta negra.

La cercanía de ambos artistas en el video llamó la atención de los usuarios de redes sociales, quienes comentaron sobre la química y la energía positiva que mostraban al bailar juntos.

La reacción en redes

El video no tardó en volverse viral, llegando a casi 730 mil likes, desatando opiniones divididas, algunos fans celebraron la cercanía de Shakira con su compatriota y pidieron un dueto entre ambos, mientras que otros cuestionaron que la cantante se muestre públicamente con él, dado el escándalo en el que está involucrado.

Entre los comentarios se pudieron leer mensajes de apoyo y emoción, pero también críticas y cuestionamientos hacia la decisión de la cantante de compartir un momento con Beéle, considerando la situación legal que enfrenta.

El escándalo de Beéle

Hace unas semanas, un video íntimo en el que aparecen Beéle y la modelo e influencer venezolana Isabella Ladera se filtró en redes sociales, volviéndose rápidamente tendencia. Ladera acusó al cantante de ser responsable de la difusión del material, señalando que sólo ella y él tenían acceso a dicho clip.

En un comunicado publicado en Instagram, la influencer expresó:

“Ese video sólo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”.

De acuerdo con Billboard, Ladera interpuso una demanda contra el artista por invasión de privacidad, acoso sexual cibernético, imposición intencional de angustia emocional y negligencia.

Por su parte, Beéle ha negado haber sido el responsable de la filtración y, a pesar del escándalo, ha reaparecido en redes sociales mostrando su lado más relajado y sonriente, incluso disfrutando de la compañía de otros artistas como Shakira.

Esto volvió a abrir el debate sobre la responsabilidad de los artistas en la filtración de contenido privado, así como la manera en que las redes sociales amplifican cualquier situación polémica.