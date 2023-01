¿Clara Chía responde a Shakira? Ésta es la parodia de la “novia” de Piqué

El dúo Los Morancos son conocidos por hacer parodias. Foto: Imagen tomada del video

Shakira se anotó un éxito más a su carrera tras lanzar “BZRP Music Sessions #53”, canción que se ha vuelto muy popular en las plataformas musicales como en las redes sociales, tanto que sus seguidores le llevaron serenata. Y como suele suceder con algo que está en boca de todos, las parodias no se han hecho esperar y el dúo humorista español Los Morancos lanzó la contestación de “Clara Chía” y “Piqué”.

La versión de los hermanos César y Jorge Cadaval, de la canción de Shakira, ha gustado tanto en YouTube, que desde el día de su lanzamiento, el día de ayer, está por alcanzar el medio millón de reproducciones y ha generador cientos de comentarios, en su mayoría, alabando la letra de la canción, así como el humor e ingenio de los españoles.

¿Qué dice la letra de la parodia de la canción de Shakira?

A diferencia de la versión original, los hermanos Cadaval han sustituido a Shakira por Clara Chía y a Bizarrap por Gerard Piqué. De este modo, su parodia representa una supuesta contestación de la pareja a las indirectas continuas y explícitas que lanza la cantante a lo largo de la canción.

Bajo el lema “Ésa no es la actitud”, Los Morancos escribieron su propia letra siguiendo los juegos de palabras de la canción original con frases como: “Sabes que Piqué a mi me picó y le gustó lo que picaba. ¿Qué quieres que haga yo? Claramente te has picado y, conmigo, Shaki la has cagado”.

Ya podéis ver nuestro último video completo en Youtube!!#Losmorancos parodian la actualidad mostrando como lo están pasando #Piqué y #ClaraChía tras el video realizado por #Shakira y #Bzrp pic.twitter.com/sL1QyQ5zRD — Jorge y Cesar (@LosMorancos) January 16, 2023

Mientras tanto, César Cadaval interpretando a Gerard Piqué y en el papel de Bizarrap canta el siguiente verso: “Tú tranquila no te compliques, déjala a ella que te critique. Lo digo pa’ que la mierda a mí no me salpique”.

¿Quiénes son Los Morancos?

Los Morancos es un grupo cómico sevillano formado por Jorge Cadaval y César Cadaval, son referentes del humor en España desde su estelar aparición en el año 1984. Desde entonces, los hermanos nacidos en el barrio de Triana (Sevilla) no han parado de dejar hacer parodias.